Asus tung loạt máy tính All in One mới cho học tập, làm việc tại gia

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 08:46 AM (GMT+7)

Asus vừa trình làng loạt máy tính All in One, hỗ trợ cho quá trình học tập, làm việc và giải trí tại nhà của người dùng.

Asus đã tung ra loạt máy tính All in One (AiO) với 3 phiên bản khác nhau.

1. Asus ExpertCenter E5 AiO

Asus ExpertCenter E5 AiO.

Đây là máy tính All-in-One chuyên biệt dành cho doanh nghiệp, có sự hỗ trợ của màn hình thứ 2 Asus VeriView. Ưu điểm của dòng máy tính này là thiết kế linh hoạt, bảo mật chuẩn doanh nghiệp và hiệu năng. Giá bán dự kiến của máy là từ 17,99 triệu đồng.

2. Asus Zen AiO 24

Máy tính này có màn hình NanoEdge tràn viền và chân đế lệch. Sản phẩm có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng: Làm việc, học tập và giải trí nhờ vi xử lý từ Intel hoặc AMD. Sản phẩm có tùy chọn 3 ổ cứng lưu trữ và công nghệ chống ồn 2 chiều AI độc quyền.

Thiết kế lạ mắt đến từ Asus Zen AiO 24.

Về các tính năng bảo mật, Asus Zen AiO 24 có bộ tính năng ASUS Adaptive Lock tự động khóa, mở máy bằng khuôn mặt, khóa Kensington và tấm che webcam vật lý. Hiện thiết bị đã được bán ra với giá từ 19,79 triệu đồng.

3. Asus V241 và M3400

Asus V241 và M3400 là hai mẫu máy tính All-in-One đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa, học trực tuyến và giải trí tại nhà.

Asus V241.

Asus V241 có mức giá bán lẻ từ 15,79 triệu đồng và Asus M3400 có giá cao hơn - 18,39 triệu đồng.

