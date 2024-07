AMD ra mắt Ryzen AI 9 HX 375 “Strix” - SoC AI mạnh nhất thế giới

Theo Wccftech, AMD đã bổ sung một chip máy tính xách tay dựa trên Strix Point mới có tên là Ryzen AI 9 HX 375 vào dòng sản phẩm Ryzen AI 300.

Với hiệu năng mạnh mẽ và đặc biệt là NPU (Neural Processing Unit - Bộ vi xử lý thần kinh chuyên dụng đảm nhiệm xử lý các tác vụ có liên quan đến AI) cực kỳ ấn tượng, sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tên của chip xử lý này cho thấy đây là phiên bản mạnh mẽ hơn của Ryzen AI 9 HX 370 , nhưng sự khác biệt giữa hai phiên bản này nhỏ hơn nhiều. Trong đó Ryzen AI 9 HX 375 có NPU ở mức 55 TOPS, trái ngược với 50 TOPS trên HX 370.

AMD Ryzen AI 9 HX 375 "Strix" có 12 lõi (4 Zen 5 + 8 Zen 5C), 16 luồng, 24MB bộ nhớ đệm L3 và 12MB bộ nhớ đệm L2. Chip có xung nhịp cơ bản là 2.00 GHz và xung nhịp boost là 5.10 GHz.

Về mặt đồ họa, bộ xử lý này có iGPU AMD Radeon 890M với 16 đơn vị tính toán, xung nhịp 2900 MHz. Các thông số này về cơ bản khá giống với AMD Ryzen AI 9 HX 370 đã được giới thiệu trước đó. Tuy nhiên điểm khác biệt quan trọng nhất của AMD Ryzen AI 9 HX 375 nằm ở NPU.

AMD Ryzen AI 9 HX 375 "Strix" đi kèm với cùng một engine XDNA 2 "Ryzen AI" như các CPU khác thuộc dòng Ryzen AI 300 nhưng tăng tốc độ một chút để đạt kỷ lục 55 AI TOPS.

Con số này cao hơn 10% so với chip Strix tiêu chuẩn có mức tối đa là 50 TOPS, nhanh hơn 15% so với Lunar Lake của Intel (48 TOPS NPU) và nhanh hơn 22% so với Snapdragon X Elite của Qualcomm (45 TOPS NPU). Điều này khiến NPU trên APU Strix của AMD trở thành NPU nhanh nhất hiện có.

Dòng laptop OmniBook Ultra của HP được trang bị chip xử lý Ryzen AI 9 HX 375 của AMD

Với việc ra mắt chip 375, AMD Ryzen AI 300 Strix của AMD đã chứng minh mình là sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc AI PC. Thương hiệu HP đã áp dụng APU Ryzen AI 9 HX 375 cho dòng laptop OmniBook Ultra mới nhất và chúng ta có thể mong đợi nhiều dòng laptop khác trong tương lai sẽ trang bị CPU này.

