7 lý do vì sao bạn nên cập nhật Google Chrome 90 ngay lập tức

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 08:07 AM (GMT+7)

Vừa qua, Google đã chính thức phát hành bản cập nhật Chrome 90 với hàng loạt cải tiến và tính năng đáng chú ý.

Để cập nhật trình duyệt Google Chrome, bạn hãy bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Help (trợ giúp) - About Google Chrome (giới thiệu về Google Chrome), chờ một lát để quá trình tải về hoàn tất. Cuối cùng bạn chỉ cần nhấn Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

Cập nhật Google Chrome lên phiên bản mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

1. Cải thiện cuộc gọi video

Google Chrome 90 đi kèm với các codec mới, cung cấp khả năng nén tốt hơn, cải thiện chất lượng cuộc gọi video và tiêu thụ ít dữ liệu hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video với chất lượng tốt khi truy cập Internet thông qua các điểm phát sóng di động. Ngoài ra, việc chia sẻ màn hình cũng sẽ mượt mà hơn với bộ mã hóa AV1 được tối ưu cho nền tảng gọi video (WebRTC.)

2. Mở trang web với giao thức HTTPS (mặc định)

Khi sử dụng Google Chrome 90, trình duyệt sẽ tự động mở phiên bản HTTPS của trang web đó trước tiên. Ngoài việc bảo mật thông tin người dùng, tính năng này còn hỗ trợ tải nội dung trang web nhanh hơn.

Trình duyệt tự động mở phiên bản HTTPS của trang web. Ảnh: TIỂU MINH

3. Cung cấp trải nghiệm AR và chơi game tốt hơn

Google đã bổ sung thêm API WebXR (cảm biến độ sâu), giúp đo lường tốt hơn khoảng cách giữa bạn và thiết bị mà Google Chrome đang chạy. Điều này sẽ mang đến trải nghiệm AR (tương tác thực tế ảo) chính xác hơn, cải thiện việc chơi game.

4. Video sẽ tải nhanh ngay cả khi tốc độ Internet chậm

Với chế độ Lite, Google sẽ giảm bitrate của video để người dùng có thể xem nội dung mượt mà hơn khi sử dụng kết nối Internet tốc độ chậm.

5. Upload (tải lên) dữ liệu dễ dàng hơn

Thay vì phải nhấp vào nút Upload (tải lên) và chọn tệp, Google cho phép người dùng sử dụng phím tắt sao chép và dán (Ctrl + C và Ctrl + V) để tải tệp trên Chrome 90.

6. Chặn thông báo và lời nhắc

Bắt đầu từ phiên bản Chrome 90, Google sẽ gom tất cả những lời nhắc như “Đăng ký với chúng tôi” hoặc “Nhận bản tin” vào một chỗ, không hiển thị tràn lan trên màn hình. Khi muốn xem lại những lời nhắc đó, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng cái chuông ở cuối thanh địa chỉ.

7. Cung cấp khả năng quản lý RAM và dung lượng pin tốt hơn

Vẫn như mọi lần, Google cam kết cải thiện việc sử dụng ít RAM hơn trong mỗi phiên bản mới. Bên cạnh đó, trình duyệt cũng hỗ trợ tốt hơn các biểu mẫu PDF với một thanh điều hướng mới và chế độ xem hai trang cùng lúc với với chế độ Presentation.

Cách đây vài tuần, Google tuyên bố sẽ không cho phép các nhà quảng cáo theo dõi người dùng trực tuyến, một động thái nhằm cải thiện quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Google cũng đồng thời giới thiệu FLoC (hay Federated Learning of Cohorts), một công nghệ mới trên trình duyệt Chrome, giúp cải thiện tính ẩn danh của người dùng trong khi vẫn thu thập dữ liệu duyệt web cho mục đích quảng cáo.

Vào thời điểm đó, Google cho biết FLoC sẽ được thử nghiệm trước khi triển khai chính thức, nhưng công ty không cung cấp tùy chọn để người dùng chấp nhận tham gia hoặc từ chối. Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF) đã chỉ trích trình theo dõi FLoC của Google, cho rằng công cụ này vẫn giám sát hành vi của người dùng.

Mới đây, EFF đã tạo ra trang web Amifloced, cho phép người dùng kiểm tra xem liệu họ có bị theo dõi bởi FLoC hay không.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://amifloced.org/, sau đó kéo xuống bên dưới và bấm Check for FLoC ID. Nếu xuất hiện thông báo “Your browser does not currently have FLoC enabled nghĩa là trình duyệt của bạn không nằm trong danh sách thử nghiệm FLoC và ngược lại.

Cách kiểm tra bạn có nằm trong danh sách thử nghiệm FLoC hay không. Ảnh: TIỂU MINH

