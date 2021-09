5 ứng dụng chặn cuộc gọi tự động tốt nhất trên Android

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 15:00 PM (GMT+7)

Nếu không muốn bị làm phiền bởi các cuộc gọi tự động (Robocall) và tin nhắn rác, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn chặn.

Robocall (cuộc gọi tự động) và thư rác đang ngày một gia tăng, hiện tại có rất ít ứng dụng và công cụ hỗ trợ ngăn chặn việc này. Theo báo cáo của Statista, người dùng tại Mỹ đã mất 19,7 tỉ USD cho các cuộc gọi lừa đảo vào năm 2020.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) vừa cấp phép cho các nhà mạng không dây để ngăn chặn Robocall. Điều sẽ giúp người dùng hạn chế bị làm phiền bởi các cuộc gọi tự động, được ghi âm sẵn với mục đích tiếp thị. Đây được xem là nỗi ám ảnh của hàng triệu người dùng ở các quốc gia phát triển như Mỹ.

Không có cách nào để ngăn chặn 100% các cuộc gọi tự động vì những công ty đứng đằng sau luôn thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu những điều phiền phức này bằng mẹo nhỏ sau đây.

1. CallApp (miễn phí, 1,99 USD/tháng hoặc 10,99 USD/năm)

Khi có ai gọi đến, ứng dụng sẽ tự động kiểm tra và hiển thị cảnh báo, tự động ngăn chặn nếu phát hiện đó là số điện thoại quấy rối. CallApp còn hỗ trợ người dùng ghi âm tự động (trên một số phiên bản Android).

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin về các số điện thoại lạ, chức năng này tương tự như phần mềm TrueCaller. Nhìn chung, CallApp hoạt động khá tốt, chi phí đăng ký một tháng cũng ở mức chấp nhận được.

2. Call Blocker by Fiorenza Francesco (miễn phí hoặc 1,99 USD/tháng)

Call Blocker là một trong những ứng dụng chặn cuộc gọi tự động miễn phí tốt nhất trên Android hiện nay. Theo thông tin từ nhà phát triển, ứng dụng có thể chủ động ngăn chặn hầu hết các cuộc gọi tiếp thị, lừa đảo…

Call Blocker có hai phiên bản miễn phí và trả phí (1,99 USD/tháng để xóa quảng cáo).

3. Drupe (miễn phí, 2,9 USD/tháng hoặc 9,9 USD/năm)

Drupe hoạt động như một ứng dụng quay số, hỗ trợ hàng loạt chức năng bao gồm ghi âm cuộc gọi (trên một số phiên bản Android), tích hợp với các ứng dụng khác như WhatsApp… và chặn cuộc gọi lừa đảo.

Bạn có thể đưa các số điện thoại cần chặn vào danh sách đen (Blacklist) hoặc kích hoạt tính năng chặn tất cả các số nằm ngoài danh bạ. Tương tự như các ứng dụng khác trong danh sách này, Drupe cũng có phiên bản miễn phí hoặc trả phí với giá 2,9 USD/tháng, nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể đăng ký theo năm với giá 9,9 USD.

4. RoboKiller (miễn phí, 4,99 USD/tháng hoặc 39,99 USD/năm)

RoboKiller sẽ chặn tất cả các cuộc gọi rác hoàn toàn tự động dựa vào những bộ lọc có sẵn, không hỗ trợ chặn số điện thoại theo cách thủ công. Tuy nhiên, đôi khi ứng dụng cũng hoạt động “nhiệt tình” quá mức, do đó, thỉnh thoảng bạn nên truy cập vào thư mục Spam để kiểm tra xem RoboKiller có chặn nhầm hay không.

5. Stop Call Me (miễn phí, 1 USD/tháng hoặc 4,5 USD/năm)

Stop Call Me sẽ ngăn chặn các cuộc gọi rác dựa trên cộng đồng người dùng. Ngoài tính năng chặn tự động, bạn còn có thể chủ động thêm vào các số cần chặn. Nhìn chung, Stop Call Me hoạt động khá tốt và chi phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm cũng rẻ hơn so với các ứng dụng trong danh sách này.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ của Mỹ đều cung cấp các ứng dụng chặn cuộc gọi tự động, đơn cử như Scam Shield (T-Mobile), Call Filter (Verizon) và Call Protect của AT&T. Tất cả về cơ bản đều hoạt động giống nhau, tận dụng sức mạnh của nhà cung cấp dịch vụ để xác định xem đó có phải là cuộc gọi lừa đảo hay không.

Tại Việt Nam cũng có hệ thống DoNotCall - DNC, cho phép người dùng chủ động đăng ký để không nhận tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối.

Để sử dụng, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://khongquangcao.ais.gov.vn/. Tại mục Quản lý danh sách không quảng cáo, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại tương ứng vào khung trống rồi nhấn Đăng ký, tiếp theo, hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, bạn hãy nhập ngược lại vào trang web.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/5-ung-dung-chan-cuoc-goi-tu-dong-tot-nhat-tren-android-1015071.html