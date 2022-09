3 tựa game miễn phí sẽ được "ông lớn" ngành phim phát hành trong năm tới

Netflix và Ubisoft vừa công bố kế hoạch phát triển 3 game di động từ một số thương hiệu trò chơi được yêu thích trên thế giới, bắt đầu từ năm 2023. Các trò chơi này là được mở rộng từ các vũ trụ Valiant Hearts, Mighty Quest và Assassin's Creed, cũng như được cung cấp độc quyền trên thiết bị di động cho thành viên của Netflix trên toàn thế giới (không có quảng cáo hay không áp dụng mua hàng trong ứng dụng).

Netflix là dịch vụ giải trí phát trực tuyến hàng đầu thế giới với 221 triệu thành viên trả phí tại hơn 190 quốc gia, cho phép người dùng thưởng thức phim truyền hình, phim tài liệu và phim điện ảnh thuộc nhiều thể loại và bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu không mua gói trả phí, người dùng vẫn có thể dùng gói miễn phí để xem phim với chất lượng SD và bị một số giới hạn.

Netflix và Ubisoft "bắt tay" phát triển game.

Trò chơi Valiant Hearts mới là phần tiếp theo của trò chơi đoạt nhiều giải thưởng Valiant Hearts: The Great War của Ubisoft, được đội ngũ chính ban đầu dẫn dắt và sẽ giữ nguyên bản chất trong khi có một câu chuyện mới. Thành viên của Netflix có thể chơi trò chơi này từ tháng 1/2023.

Sau trò chơi di động The Mighty Quest for Epic Loot được giới chuyên môn đánh giá cao, The Mighty Quest sẽ được phát hành trên Netflix vào năm 2023 dưới dạng một trò chơi mới. Trò chơi này lấy cảm hứng từ thể loại nhập vai roguelike nhằm mang lại trải nghiệm ôn lại trận chiến hack-and-slash đầu tiên của loạt game này ở định dạng mới mẻ và gây nghiện.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Assassin’s Creed có thể đắm chìm trong vũ trụ Assassin's Creed trên Netflix theo nhiều cách. Ngoài loạt phim live-action đã công bố trước đó, một trò chơi di động hoàn toàn mới cũng đang được phát triển độc quyền cho Netflix.

