3 mẹo hay khi sử dụng Google Maps bạn không nên bỏ qua

Thứ Hai, ngày 15/07/2019 15:05 PM (GMT+7)

Cảnh báo khi tài xế taxi cố tình lái xe vòng vòng và chia sẻ vị trí với bạn bè theo thời gian thực là những mẹo hay khi sử dụng Google Maps mà bạn không nên bỏ qua.

So với HERE WeGo (trước đây là HERE Maps) hoặc Vietmap, Google Maps nổi trội hơn hẳn bởi những tính năng thông minh và cảnh báo theo thời gian thực.

1. Chia sẻ vị trí theo thời gian thực

Không lâu sau khi Facebook cho phép người dùng chia sẻ vị trí theo thời gian thực trên Messenger, Google cũng ngay lập tức bổ sung tính năng tương tự cho ứng dụng bản đồ.

Đầu tiên, bạn nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Share location (chia sẻ vị trí) > Get Started (bắt đầu). Người dùng có thể chia sẻ vị trí hiện tại với bạn bè trong một khoảng thời gian cụ thể (mặc định là một tiếng), hoặc chọn Until you turn this off để chia sẻ vô thời hạn cho đến khi bạn chủ động tắt.

Tại mục Select People, bạn hãy nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của người cần chia sẻ vào khung trống. Nếu thấy xuất hiện thông báo Failed to load Location Sharing settings, người dùng chỉ cần gỡ ứng dụng Google Maps và cài đặt lại. Lưu ý, nếu không sử dụng được tính năng Share location (chia sẻ vị trí), bạn hãy chuyển ngôn ngữ trên điện thoại sang tiếng Anh.

2. Cảnh báo kẹt xe theo thời gian thực

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Google Maps lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play.

Tiếp theo, bạn hãy nhập địa điểm bắt đầu và nơi cần đến rồi nhấn Chỉ đường. Mặc định, tính năng cảnh báo ùn tắc giao thông không được kích hoạt sẵn, do đó, người dùng cần phải bấm vào biểu tượng ba lớp ở góc trên bên phải và chọn Traffic (giao thông).

Khi quay ngược lại bản đồ, bạn sẽ thấy những đoạn đường được tô màu xanh lá (thông thoáng), cam (ùn tắc nhẹ) và đỏ (kẹt xe nặng) hoặc những con đường đang bị chặn. Từ đó, người dùng có thể thay đổi lộ trình di chuyển cho phù hợp.

3. Cảnh báo khi tài xế taxi cố tình lái xe vòng vòng

Tính năng này đặc biệt hữu ích ở những thành phố bạn mới đến, Google Maps sẽ gửi thông báo tới điện thoại nếu phát hiện lộ trình đang di chuyển xa hơn 500 mét so với lộ trình ban đầu.

Khi nhận được thông báo, bạn nên nhắc nhở tài xế về việc này, đồng thời yêu cầu họ chạy đúng với tuyến đường đã định ban đầu, ngoại trừ họ chạy đường khác để tránh kẹt xe hoặc đường đang thi công.

Ngoài ra, tính năng này cũng khá hữu ích khi bạn lái xe, đảm bảo người dùng luôn có được lộ trình nhanh nhất. Hiện tại tính năng này chỉ mới được thử nghiệm ở Ấn Độ, không rõ khi nào Google sẽ cập nhật cho các thị trường khác.