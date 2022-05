2 hacker "mũ trắng" của Việt Nam đánh bại nhiều cao thủ, được vinh danh thế giới

Cuộc thi tấn công mạng hàng đầu thế giới - Pwn2Own vừa công bố hai cao thủ bảo mật thuộc Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) đã xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Pwn2Own Vancouver 2022.

Tham dự cuộc thi năm nay, hai chuyên gia của Viettel đã giành thắng lợi tại hạng mục Local Elevation of Privilege (Leo thang đặc quyền) với mục tiêu là Microsoft Windows 11. Cuộc thi còn có sự góp mặt của hơn 20 cao thủ thuộc top hàng đầu thế giới, đến từ những hãng công nghệ nổi tiếng như STAR Labs, Sea Security,…

Hacker "mũ trắng" Trần Hữu Phúc Vinh (sinh năm 2000).

Hai cao thủ được vinh danh tại cuộc thi năm nay là Đào Trọng Nghĩa (sinh năm 1998) - một trong những chuyên gia an ninh mạng đã từng phát hiện hơn 12 lỗ hổng bảo mật quan trọng của hệ điều hành Windows, đây là năm thứ hai liên tiếp Nghĩa tham gia và được vinh danh tại cuộc thi Pwn2Own; và Trần Hữu Phúc Vinh (sinh năm 2000) - một trong những chuyên gia trẻ tài năng, lần đầu tiên tham gia cọ sát tại đấu trường thế giới.

Đây là lần thứ 3 cao thủ bảo mật Viettel được vinh danh tại cuộc thi này. Trước đó, tại Pwn2Own Tokyo 2020, Viettel cũng có hai cao thủ giành chiến thắng khi chiếm quyền điều khiển SmartTV Samsung và Sony. Hay tại Pwn2Own Vancouver 2021, hai chuyên gia khác cũng đã khai thác thành công các lỗ hổng trên hệ điều hành Windows 10 và Microsoft Exchange Server.

Hiện nay, Viettel Cyber Security sở hữu hơn 400 trăm nhân sự có trình độ cao, trong đó có 30 chuyên gia an ninh mạng người Việt được công nhận tại các bảng xếp hạng an ninh mạng quốc tế và các tổ chức uy tín trên thế giới như Microsoft, Bugcrowd, Google,…

Bên trong Viettel Cyber Security.

Pwn2Own là cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn nhất thế giới được hãng bảo mật TrendMicro tài trợ và Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ năm 2007. Tại đây, các hãng công nghệ nổi tiếng sẽ đem các sản phẩm của mình làm mục tiêu, các hacker sẽ thể hiện kỹ năng của mình để tấn công, khai thác phần mềm hoặc thiết bị, qua đó các nhà sản xuất có thể khắc phục ngay lập tức những sai số, nâng cao tính bảo mật giúp đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng sử dụng.

Pwn2Own 2022 được tổ chức tại Vancouver, Canada, tập trung nhắm mục tiêu tìm ra những lỗ hổng trên các nền tảng hệ điều hành lớn gồm: Windows 11, Microsoft Teams, Ubuntu Desktop, Mozilla Firefox, Apple Safari, Oracle VirtualBox, Tesla,.. Pwn2Own Vancouver 2022 kết thúc tới 17 cuộc khai thác lỗ hổng thành công, trao thưởng tổng cộng 1,155 triệu USD cho các hacker mũ trắng và các nhà nghiên cứu bảo mật.

Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển, tư vấn các giải pháp về an ninh mạng. Viettel Cyber Security hiện là đối tác hàng đầu tại Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đa dạng nhóm ngành như ngân hàng, n ăng lượng, điện lực, dầu khí,…

Nguồn: http://danviet.vn/2-hacker-mu-trang-cua-viet-nam-danh-bai-nhieu-cao-thu-duoc-vinh-danh-the-gioi-...Nguồn: http://danviet.vn/2-hacker-mu-trang-cua-viet-nam-danh-bai-nhieu-cao-thu-duoc-vinh-danh-the-gioi-502022315185923813.htm