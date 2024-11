16GB dữ liệu nhạy cảm bị tung lên mạng trong nửa đầu năm 2024

Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin (CIO CSO Summit) là sự kiện thường niên lớn nhất của Công ty An ninh mạng Viettel. Năm 2024 là năm thứ 6 liên tiếp sự kiện được tổ chức, giúp doanh nghiệp kịp thời theo sát những vấn đề nóng hổi nhất của tình hình ATTT trong nước và quốc tế, đồng thời đưa ra những dự báo, kịch bản, nhằm chuẩn bị cho tương lai phát triển an toàn và bền vững.