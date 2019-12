Nữ ca sỹ "vờ nude" quay MV

Thứ Hai, ngày 14/05/2012 19:00 PM (GMT+7)

Hai tạo hình của Đặng Tử Kỳ đều dễ gây hiểu lầm rằng cô đã khỏa thân quay MV.

Đầu tháng 5, nữ ca sỹ Hồng Kông Đặng Tử Kỳ (GEM) đã bay sang Mỹ để thực hiện MV ca khúc mới What have u done. Ngày 13/5 vừa qua, clip đặc sắc này đã được công bố đầu tiên trên Youtube Channel và nhận được rất nhiều bình luận của khán giả trong và ngoài nước. Phần lớn các coment phản hồi đều nghi ngờ việc Đặng Tử Kỳ đã nude toàn thân khi thực hiện cảnh quay đổ mực đen, sơn trắng lên người. Bên cạnh đó, ở 1 tạo hình khác, nữ ca sỹ này cũng chỉ đeo dây xích dài để che kín “3 điểm nhạy cảm” trên và dưới.

Những hình ảnh dễ gây hiểu lầm trong MV mới của Đặng Tử Kỳ

Tuy nhiên, theo phản hồi của quản lý Đặng Tử Kỳ thì đây chỉ là hiệu ứng hình ảnh thú vị có được nhờ trang phục ôm sát cơ thể màu nude do nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Emma Wallace thực hiện. Cùng với ánh sáng, góc quay và hóa trang tỉ mỉ, người xem đã có cảm giác như nhân vật chính đã để trần cơ thể.

Nữ ca sỹ trẻ trải nghiệm nhiều tạo hình độc đáo

Cũng theo giới thiệu, toàn bộ ê kíp sản xuất MV này tổng cộng hơn 60 người đều là những chuyên gia làm việc tại Hollywood. Bối cảnh trong clip cũng được dựng tại con phố số 6 ở Los Angeles – từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh kinh điển.

Ôn Lam cũng lựa chọn trang phục "vờ nude" để xuất hiện trong liveshow cá nhân Landing sắp ra mắt. Nữ ca sỹ từng gây sốc với hình Trong thời gian này, ca sỹcũng lựa chọn trang phục "vờ nude" để xuất hiện trong liveshow cá nhân Landing sắp ra mắt. Nữ ca sỹ từng gây sốc với hình xăm giữa khe ngực tiếp tục khẳng định phong cách sexy bằng bộ đồ ôm sát cơ thể, khoe đường cong cuốn hút.