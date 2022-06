U23 Việt Nam tính gây sốc trước U23 Hàn Quốc: Thầy Gong "bắt bài" như thế nào?

Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước U23 Thái Lan ở ngày ra quân, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 gặp U23 Hàn Quốc (20h, 5/6), đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng C. Dù bị coi là dưới cơ hoàn toàn so với nhà ĐKVĐ giải U23 châu Á nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam vẫn có lý do để hy vọng vào một kết quả có lợi trước đại diện xứ Kim chi.

U23 Việt Nam có màn trình diễn khá ấn tượng trước U23 Thái Lan

Được biết, HLV Gong Oh-Kyun hiểu rất rõ về bóng đá Hàn Quốc và ông đã sẵn sàng để gây bất ngờ dành cho đội bóng quê hương. Việc thầy Gong là một người Hàn Quốc rõ ràng mang tới lợi thế không nhỏ dành cho U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, màn trình diễn khởi sắc của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan cũng là tín hiệu vui cho người hâm mộ tại quê nhà.

Nên nhớ, việc HLV Park Hang Seo chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31 đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự phù hợp của tân thuyền trưởng Gong Oh-Kyun với đội bóng của chúng ta. Do đó, cách chơi tấn công mới mẻ cùng những sự sắp đặt khôn ngoan của thầy Gong ở lượt trận mở màn dường như đã giúp U23 Việt Nam "lột xác" hoàn toàn dưới thời HLV Park Hang Seo.

MC Đỗ Anh sẽ có những trao đổi với BLV Anh Quân trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

Những sự mới lạ đó đã được BLV Anh Quân phân tích và đánh giá một cách khách quan trong buổi Talkshow trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Với những phân tích chuyên sâu về thực lực đôi bên và câu chuyện về triết lý của thầy Gong sẽ được BLV Anh Quân cung cấp cho bạn đọc trước trận "đại chiến" đáng chờ đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Mời các bạn cùng đón xem Talkshow “Bình luận trước trận U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc” giữa MC Đỗ Anh và BIV Anh Quân lúc 11h sáng Chủ nhật, ngày 5/6/2022 trên 24h.com.vn. Ở vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á sắp tới, 24h.com.vn tiếp tục phục vụ người hâm mộ bóng đá nước nhà những video mới nhất, nóng nhất của U23 Việt Nam. Những thông tin hấp dẫn về cuộc đối đầu kịch tính U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc sẽ có trong Talkshow đặc biệt trên 24h.com.vn.

"Tiếp sức" cùng chương trình sẽ có nhãn hàng Castrol POWER1 với sản phẩm Castrol POWER1 ULTIMATE, thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng toàn cầu với hơn 100 năm kinh nghiệm, đã đồng hành cùng rất nhiều sự kiện thể thao trong nhiều năm qua.

Cùng hàng triệu fan bóng đá, Castrol POWER1 chờ đợi thầy trò tân HLV Gong Oh Kyun sẽ thể hiện bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc ở giải đấu lớn nhất cấp châu lục dành cho lứa tuổi trẻ. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc (20h, 5/6) sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, có video highlight nhanh nhất, đầy đủ nhất cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác trên 24h.com.vn.

