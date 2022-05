U23 Việt Nam "quyết chiến" U23 Myanmar tối 13/5: Các kịch bản nóng nhất

Hòa U23 Myanmar Nếu U23 Việt Nam chia điểm ở trận tới, chúng ta sẽ chỉ có 5 điểm và U23 Myanmar với 7 điểm sẽ đứng một trong hai vị trí dẫn đầu tùy thuộc vào kết quả trận U23 Philippines – U23 Indonesia. 1) Nếu U23 Philippines thắng, họ sẽ lên ngôi đầu do chắc chắn hơn hiệu số. 2) Nếu hòa, U23 Philippines sẽ tiếp tục đứng thứ 2 và chỉ hơn U23 Việt Nam về hiệu số. 3) Nếu U23 Indonesia thắng, họ sẽ lên đứng nhì với 6 điểm trong khi U23 Việt Nam đứng thứ 3. Trong trường hợp 1, U23 Việt Nam trận cuối sẽ phải thắng U23 Timor Leste (8 điểm) để hơn điểm U23 Philippines (7 điểm). Nếu hòa Timor Leste, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn bị loại. Với trường hợp 2, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu hòa U23 Timor Leste (6 điểm) để hơn điểm U23 Philippines (5 điểm), trong khi U23 Myanmar không thua U23 Indonesia. Với trường hợp 3, U23 Việt Nam phải thắng U23 Timor Leste để có 8 điểm, không cần quan tâm kết quả trận U23 Indonesia – U23 Myanmar. Nếu U23 Việt Nam chỉ hòa U23 Timor Leste (6 điểm), chúng ta chỉ có thể đi tiếp nếu U23 Myanmar thắng U23 Indonesia. Thua U23 Myanmar U23 Việt Nam sẽ dậm chân tại chỗ với 4 điểm nếu thua U23 Myanmar, và khi đó chúng ta chỉ còn biết hy vọng vào kết quả các cặp đấu khác để không bị loại. Trước hết hãy điểm qua các tình huống ở trận U23 Philippines – U23 Indonesia. 1) Nếu U23 Philippines thắng, họ sẽ có 7 điểm và đứng nhì bảng sau U23 Myanmar (9 điểm), trong khi U23 Indonesia chỉ có 3 điểm và đứng thứ 4 sau U23 Việt Nam. 2) Nếu hòa, U23 Philippines (5 điểm) đứng nhì trong khi U23 Việt Nam đứng thứ 3 (4 điểm), xếp trên U23 Indonesia (bằng điểm) nhờ thành tích đối đầu. 3) Nếu U23 Indonesia thắng, U23 Việt Nam có thể bị đẩy xuống thứ 4 tùy theo so sánh hiệu số với U23 Philippines, trong khi U23 Indonesia lên nhì bảng với 6 điểm. Với trường hợp 1, U23 Việt Nam sẽ chỉ đi tiếp nếu thắng U23 Timor Leste với tỷ số đủ đậm, khi đó U23 Việt Nam sẽ bằng điểm U23 Philippines và hai đội sẽ so hiệu số. Với trường hợp 2, U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste trong khi U23 Indonesia không thắng U23 Myanmar là đội chủ nhà sẽ đi tiếp. Với trường hợp 3, U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste và U23 Indonesia thua U23 Myanmar thì U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste, U23 Indonesia phải hòa Myanmar để U23 Việt Nam xếp trên nhờ đối đầu..