Trực tiếp diễn biến bảng xếp hạng đội nhì bảng: Việt Nam chính thức có vé đi tiếp

Syria – Trung Quốc (bảng A, 0h ngày 16/6): Syria đánh bại Trung Quốc là Việt Nam chắc vé do Trung Quốc khi đó sẽ chỉ có 10 điểm và không bằng điểm so với Việt Nam trên BXH các đội nhì. Syria đã đoạt ngôi nhất bảng từ trước nên có thể không còn động lực đá hết sức. Iraq – Iran (bảng C, 23h30 ngày 15/6): Iraq không thua là Việt Nam chắc vé, còn nếu Iran thắng thì phải có tỷ số cách biệt lớn hơn cách biệt trận thua của Việt Nam trước UAE 2 đơn vị. Nếu Iran hòa, họ sẽ chỉ có 10 điểm tức vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam. Iraq khi trừ kết quả trận gặp đội bét bảng Campuchia sẽ có 11 điểm và hiệu số +4, hơn Việt Nam cả hiệu số lẫn số bàn thắng, nên ví dụ nếu Việt Nam thua UAE 0-1, Iran phải thắng Iraq 3-0. Saudi Arabia – Uzbekistan (bảng D, 0h ngày 16/6): Uzbekistan không thắng Saudi Arabia là ĐT Việt Nam yên tâm đi tiếp. Uzbekistan đang có 15 điểm nhưng dù đội cuối bảng có là Yemen hay Singapore, họ cũng sẽ bị trừ đi 6 điểm. Kể cả họ hòa Saudi Arabia số điểm vẫn chỉ là 10 và kém Việt Nam. Jordan – Australia (bảng B, 23h ngày 15/6): Jordan không thắng là ĐT Việt Nam đoạt vé, bởi nếu chỉ hòa Australia họ sẽ chỉ được 9 điểm, chắc chắn kém điểm ĐT Việt Nam trên BXH các đội nhì.