Trực tiếp bóng đá Leeds - Brighton: Bắt nạt "nhược tiểu", nối dài mạch thắng

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 16:01 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Leeds - Brighton, 22h, 16/1, vòng 19 Ngoại hạng Anh) Leeds phải thắng khi Bielsa đang phải chịu khá nhiều chỉ trích.

Premier League | 22h, 16/1 | Elland Road 0 - 0 Leeds



(H1: 0-0) Brighton Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds vs Brighton Brighton Điểm Meslier Dallas Ayling Cooper Alioski Klich Raphinha Rodrigo Hernandez Harrison Bamford Điểm Sanchez Webster Dunk Burn Veltman White Bissouma March Gross Tau Maupay Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds Leeds Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Meslier, Dallas, Ayling, Cooper, Alioski, Klich, Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison, Bamford Sanchez, Webster, Dunk, Burn, Veltman, White, Bissouma, March, Gross, Tau, Maupay

Leeds đang cải thiện phong độ

So với giai đoạn liên tục trình diễn phong độ kém cỏi kéo từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12/2020, thành tích của Leeds tại Premier League trong thời gian đã có sự cải thiện rõ rệt. Họ đã biết cách thắng những đối thủ có thể thắng để tạo dựng cho bản thân một vị trí tương đối an toàn trên BXH. Chí ít thì vị trí của Leeds lúc này là niềm mơ ước của chính Brighton.

Trước khi thắng 2 trận sân nhà liên tiếp trước Newcastle và Burnley mới đây, Leeds từng trải qua giai đoạn 5 trận sân nhà liên tiếp không thắng tại Premier League. Song nhờ tích góp được hai thắng lợi sân nhà liên tiếp thời gian qua, Leeds lại càng quyết tâm thắng trận đấu này. Bởi nếu thắng, Leeds United sẽ lần đầu tiên sau tròn… 20 năm thắng được 3 trận sân nhà liên tiếp tại sân chơi Premier League.

Brighton chưa đủ tầm

Brighton là đối thủ mà Leeds có thể thắng ngay cả trong hoàn cảnh không có được lực lượng tốt nhất. Đội khách đã trải qua tới 9 trận liên tiếp không biết thắng tại Premier League. So với mùa bóng trước thì phong độ của Brighton hiện nay xuống rất nhiều. Sự sa sút ấy thể hiện rất rõ ràng thông qua so sánh: Tỷ lệ thắng mùa này của Brighton thì là 11,1%, kém xa so với con số 23,6% mùa trước và dĩ nhiên là cũng kém rất nhiều so với tỷ lệ thắng 41,7% của Leeds tại Premier League mùa này.

