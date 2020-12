Tottenham - Mourinho sắp có "Đá tảng" Inter: Công thủ toàn diện mưu ngôi vương

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 16:14 PM (GMT+7)

Tottenham đang ở rất gần với một bản hợp đồng mang tên Milan Skriniar. Ngôi sao của Inter Milan được coi là mảnh ghép tuyệt vời để HLV Jose Mourinho hiện thực hóa tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

Theo chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu người Italia - Fabrizio Romano, Tottenham có thể sẽ hoàn tất hợp đồng chiêu mộ trung vệ Milan Skriniar từ Inter Milan ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đại diện nước Anh được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ hàng đầu Serie A này. Dự kiến, mức phí mà Tottenham phải bỏ ra là không dưới 45 triệu bảng.

Skriniar từng nhiều lần đối đầu Tottenham trong quá khứ

Trước đó, "Gà trống" cũng đánh tiếng muốn chiêu mộ Skriniar hồi mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, Inter đã thẳng thừng từ chối và khẳng định ngôi sao 25 tuổi "không phải để bán". Tuy nhiên ở lần quay trở lại này, HLV Jose Mourinho đang rất quyết tâm chốt sớm "đá tảng" người Slovakia bởi "Gà trống" cần bổ sung sức mạnh hàng thủ nếu còn muốn đua đường dài.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Inter đang rất cần tiền sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Phát biểu trên podcast "Here We Go" của mình, chuyên gia người Italia khẳng định Inter sẽ chấp nhận mức giá 45 triệu bảng dành cho ngôi sao Skriniar và tiết lộ thương vụ này sẽ được công bố chính thức khi phiên chợ mùa đông mở cửa.

"Người đặc biệt" muốn chốt sớm trung vệ Inter trong mùa đông

"Inter Milan đang cần tiền. Nếu 'Gà trống' đưa ra lời đề nghị chính thức trị giá 45 triệu bảng vào ngày mai, Inter sẽ bán cầu thủ. Thỏa thuận cho Skiniar bây giờ hoàn toàn là sự chủ động của Tottenham" - Fabrizio Romano tuyên bố.

Milan Skriniar đã gây ấn tượng mạnh ở hàng thủ của Inter trong 3 mùa giải qua. Ngôi sao sinh năm 1995 được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu thời điểm này. Skriniar đã có 130 lần khoác áo đội bóng thành Milan và cùng đội bóng này giành vé vào chung kết Europa League gặp Sevilla mùa giải trước.

Tình cảnh hiện tại của Tottenham buộc HLV Mourinho phải lên kế hoạch bổ sung hàng thủ. Sau khi không thuyết phục được Inter nhả Skriniar hồi mùa hè, đội bóng thành London đã ký hợp đồng với tài năng trẻ Joe Rodon của Swansea, trung vệ đã đá thay Toby Alderweireld bị chấn thương trong trận hòa 0-0 trước Chelsea.

Dù tỏ ra khá chắc chắn nhưng Rodon vẫn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc và với Mourinho, ông cần một chiến binh khác để có thể phục vụ cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. "Gà trống" đang bay cao với vị trí số 1 trên BXH nhưng đây là giải đấu đường dài và "Người đặc biệt" hiểu rằng một trung vệ bản lĩnh như Skriniar sẽ là mảnh ghép tuyệt vời dành cho đội bóng của ông.

