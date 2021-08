Tin mới nhất bóng đá sáng 4/8: Ronaldo là người đầu tiên nhận giải Paolo Rossi

Ronaldo là người đầu tiên nhận giải Paolo Rossi

Báo chí Italia cho biết giải Vua phá lưới Serie A đã có sự thay đổi tên gọi, tên cũ Capocannoniere nay sẽ không còn là tên chính thức của giải thưởng mà thay vào đó là giải Paolo Rossi. Ban tổ chức Serie A muốn dùng giải thưởng này để tôn vinh cố tiền đạo Paolo Rossi, người đã từng đoạt Vua phá lưới Serie A và giúp Italia vô địch World Cup 1982. Cristiano Ronaldo sẽ là người đầu tiên nhận giải này cho ngôi Vua phá lưới anh đoạt được mùa 2020/21.

Giải Vua phá lưới Serie A đổi tên để vinh danh Paolo Rossi và Ronaldo sẽ là người nhận giải đầu tiên

La Liga bàn sửa luật về đăng ký cầu thủ, nhiều CLB chỉ trích Barca

Theo Mundo Deportivo, La Liga đang nghiên cứu giải pháp để điều chỉnh luật đăng ký cầu thủ mới lẫn quỹ lương của các CLB. Điều đáng nói là sự kiện này diễn ra do tác động của một số CLB mà trong đó có Barcelona, do họ đang không đăng ký được cho các tân binh lẫn Lionel Messi. Một số CLB khác, trong đó có Sevilla, đã chỉ trích Barca dữ dội do họ thời gian qua đã phải bán ngôi sao để đáp ứng quy chế của La Liga, để rồi La Liga giờ lại tìm cách sửa quy chế để phục vụ lợi ích của những CLB khác.

Joao Felix nghỉ vòng 1 La Liga

Theo tin từ AS, CLB Atletico Madrid sẽ không có Joao Felix cho trận đấu vòng 1 La Liga gặp Celta Vigo tối 15/8 do Felix sẽ không thể ở thể trạng tốt nhất sau phẫu thuật. Felix đã phẫu thuật mắt cá chân hồi đầu tháng 7 và thời gian bình phục dự kiến vào nửa cuối tháng 8, nhưng ban huấn luyện Atletico không muốn rủi ro và hiện chỉ để anh tập trong phòng gym.

Meunier dương tính với Covid-19

Theo xác nhận của Dortmund, hậu vệ phải Thomas Meunier đã dương tính trong kết quả xét nghiệm Covid-19 mới nhất và sẽ phải tiến hành cách ly 2 tuần. Nhiều khả năng Meunier sẽ phải nghỉ trận gặp Wiesbaden hôm 7/8 ở vòng 1 Cúp quốc gia lẫn trận gặp Frankfurt ở vòng 1 Bundesliga, nhưng chưa rõ khả năng ra sân của anh ở trận gặp Bayern Munich tối 17/8 tranh Siêu cúp Đức.

Hoãn trận vòng 1 Cúp quốc gia của Bayern

Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ Đức, Bayern Munich sẽ phải đá trận gặp Bremer SV ở vòng 1 Cúp quốc gia Đức vào một ngày khác sau khi cả đội Bremer bị yêu cầu phải tiến hành cách ly do phát hiện ra ca dương tính Covid-19 trong thành viên đội bóng. Lịch đá lại sẽ được thông báo sau.

