Tại sao trọng tài hay sai với những đội “yếu”?

Vòng 9 V-League nổi cộm nhất trong công tác trọng tài là trợ lý Nguyễn Thành Sơn gián tiếp phủ nhận bàn thắng hợp lệ của đội SL Nghệ An trong trận làm khách trước Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Hàng Đẫy. Cái cờ của trợ lý Thành Sơn đưa lên khi Soladio của SL Nghệ An nhận bóng hợp lệ, hoàn toàn không việt vị và ghi bàn. Nếu không bị oan tình huống đấy, SL Nghệ An đã dẫn trước CAHN 2-0. Thế mà kết quả chung cuộc thì SL Nghệ An thua 1-2 oan ức.

Trước đó, vòng 5 V-League trên sân Thiên Trường, Khánh Hòa bị cướp mất một chiến thắng khi đang dẫn 1-0 trước Nam Định nhưng vào những phút bù giờ, trọng tài Trương Hồng Vũ đã biến tình huống phạm lỗi của tiền đạo Nam Định thành lỗi của thủ môn Khánh Hòa và cho chủ nhà hưởng quả 11 m.

Kết quả Khánh Hòa từ xứng đáng có chiến thắng lại ra về với trận hòa đầy ấm ức mà không biết than khóc cùng ai.

Đấy là hai trường hợp rõ nhất và tệ nhất trong công tác trọng tài và cả hai đều rơi vào đội “yếu”. Một từ đang thắng bị phủ nhận cơ hội nâng cao tỉ số nhưng cuối cùng lại trắng tay và một từ có 3 điểm chỉ còn 1 điểm phải ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng.

Theo cựu Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền thì tại vòng 9, án kỷ luật áp xuống trợ lý Nguyễn Thành Sơn sẽ rất nặng vì sai lầm chuyên môn mang tính quyết định làm thay đổi kết quả trận đấu theo chiều hướng bất lợi cho đội SL Nghệ An.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn và pha bắt việt vị sai khiến đội “yếu” SL Nghệ An mất oan bàn thắng hợp lệ. Ảnh: CTP

Sai lầm trong công tác trọng tài là điều khó tránh khỏi, cụ thể là ở World Cup dù có những công nghệ hiện đại nhưng trọng tài cũng còn sai. Tuy nhiên ở V-League thì sai lầm của trọng tài hay bị nghi ngờ là sự thiếu trung thực hoặc vì những sức ép mà trọng tài hay sai từ tư tưởng. Ở đây việc trọng tài sai thường rơi vào các đội “yếu” khiến người xem càng bất an.

Mới đây, VFF và VPF đã rục rịch việc trang bị hệ thống VAR cho các trọng tài Việt Nam và vừa qua cũng đã có những tập huấn cho đội ngũ trọng tài VAR. Nhiều người cứ nói có VAR thì sẽ không còn những tranh cãi nhưng nên nhớ VAR chỉ là công cụ hỗ trợ còn điểm chính vẫn là quyết định của con người mà cụ thể là trọng tài.

Điều quan trọng như nhiều trọng tài kỳ cựu vẫn lên tiếng đó là cái tâm của người trọng tài phải sáng và phải đảm bảo không chịu những áp lực nào chi phối. Điều mà công tác trọng tài ở Việt Nam phần lớn những trọng tài rất sợ cấp trên và hay có những suy đoán đội bóng này có ông quan to này, đội bóng kia thân thiện với ông quan to nọ…

Tranh luận gắt gao về quả 11 m trong trận Hải Phòng - Khánh Hòa Cũng ở vòng 9, tranh luận rất nhiều về quả 11 m mà chủ nhà Hải Phòng được hưởng liên quan đến bàn ấn định tỉ số 2-1. Phút 67, Mpande đi bóng vào vòng cấm va chạm với trung vệ Minh Huy và trọng tài Viết Duẩn chỉ tay vào chấm 11 m phạt đội Khánh Hòa. Có nhiều tranh luận đặc biệt phía đội Khánh Hòa cho rằng Minh Huy xoạc trúng bóng nên không thể là phạt đền. Tuy nhiên ở đây cần hiểu là dù xoạc trúng bóng nhưng động tác tiếp theo của Minh Huy là kẹp luôn chân trụ của Mpande lại làm cầu thủ này ngã trong vòng 16,50 m nên quả 11 m phạt đội Khánh Hòa của trọng tài Viết Duẩn là đúng.

