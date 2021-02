Son Heung Min lên phim gây sốt, tiết lộ bí quyết vươn mình thành siêu sao

Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 18:56 PM (GMT+7)

Ngôi sao Son Heung Min từng bị bố ép giảm cân để đạt được phong độ đỉnh cao, theo tiết lộ từ một bộ phim tài liệu về cầu thủ này do kênh Amazon thực hiện.

Bộ phim tài liệu về Son Heung Min do kênh Amazon bấm máy từ năm 2019 có tựa là “Sonsational: The Making of Son Heung Min” mới được trình chiếu đã tạo nên tiếng vang lớn, đặc biệt trong bối cảnh tên tuổi của ngôi sao người Hàn Quốc ngày càng được biết đến trên toàn cầu.

Son Heung Min đang là trụ cột của Tottenham

Báo chí Hàn Quốc mới đây đã dẫn ra một chi tiết thú vị trong bộ phim, khi Son Heung Min bị bố mình là ông Son Woong Jung ép giảm 4kg sau kỳ Asian Cup 2019. Đó là giải đấu đáng quên của Son, khi anh cùng các đồng đội ở ĐT Hàn Quốc đã bị loại ở tứ kết sau khi thua ĐT Qatar với tỉ số 0-1.

Theo đó, trong kỳ nghỉ ở quê nhà sau giải đấu, Son đã được ông bố đề ra một chương trình tập luyện khắc nghiệt để giảm ngay số cân dư thừa, khiến anh không thể phát huy được ưu thế tốc độ khi thi đấu. Hiệu quả thấy rõ bởi kể từ sau thời điểm đó, Son ngày càng thăng hoa về mặt phong độ.

Mùa trước, anh ghi tổng cộng 18 bàn sau 41 trận cho Tottenham và mùa này chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều. Tuyển thủ Hàn Quốc đã có 16 bàn và 9 kiến tạo sau 27 trận từ đầu mùa. Chân sút người Hàn Quốc liên tiếp lập những kỷ lục làm rạng danh bóng đá châu Á, cùng với đó là những giải thưởng cá nhân liên tiếp về tay.

Mới nhất, Son đã đoạt danh hiệu "Cầu thủ quốc tế hay nhất năm 2020" của AFC sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo Tottenham. Tiền đạo người Hàn Quốc bỏ xa các đối thủ và nhận danh hiệu này với số điểm 25,03. Đây là giải thưởng dành cho các cầu thủ nam châu Á đang thi đấu tại câu lạc bộ chuyên nghiệp bên ngoài AFC.

Theo AFC, Son nhận giải thưởng bởi anh đã ghi được 22 bàn thắng cho Tottenham trong năm 2020, đồng thời cho thấy sự ăn ý với Harry Kane trên hàng công. Đây là lần thứ 4 Son Heung Min nhận danh hiệu Cầu thủ quốc tế của năm do AFC bình chọn, sau 3 lần vào các năm 2015, 2017 và 2019. AFC đã tổ chức theo hình thức trực tuyến, dựa trên kết quả bình chọn của người hâm mộ (60%) và chuyên gia (40%).

Giải thưởng này là danh hiệu cá nhân mới nhất trong bộ sưu tập của Son Heung Min. Trong năm 2020, tiền đạo 28 tuổi đã nhận danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á, Cầu thủ hay nhất mùa giải 2019/20 của Tottenham, Cầu thủ hay nhất Hàn Quốc và Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA.

