Sốc với kịch bản Chelsea không được dự Cúp C1 vì Abramovich

Mới đây ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã thông báo về việc đồng ý cho tỷ phú người Mỹ Todd Bohly tiếp quản Chelsea với lời đề nghị trị giá 4,25 tỷ bảng. Việc mua bán vẫn phụ thuộc vào việc Chính phủ cấp giấy phép theo yêu cầu và các bên hoàn thành nốt các giao dịch cuối cùng

Thương vụ mua lại Chelsea của Todd Boehly đã được thông qua

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh, Boris Johnson cũng tiết lộ Chính phủ Anh đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với “các đối tác quốc tế” để vụ mua bán này kết thúc sớm. Thương vụ mua lại Chelsea này khá phức tạp bởi Chính phủ Anh là người đứng ra bán, họ đã tước quyền sở hữu Chelsea của tỷ phú Roman Abramovich do cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Đáng chú ý là thương vụ này còn cần tới sự đồng ý của Chính phủ Bồ Đào Nha, đây là quốc tịch mà Roman Abramovich sử dụng trong cuộc giao dịch này. Do Bồ Đào Nha thuộc châu Âu nên thương vụ này tiếp tục cần sự đồng ý từ Liên minh châu Âu (EU), nhưng Abramovich cũng đang nằm trong danh sách trừng phạt kinh tế của EU nên thương vụ này có thể bị phủ quyết.

Chelsea đứng trước nguy cơ lỡ Champions League mùa sau do không đổi chủ kịp

Đây chỉ là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng EU sẽ mất thời gian để đánh giá yêu cầu của Abramovich. Tỷ phú người Nga muốn Chelsea được thanh toán khoản nợ lên tới 1,5 tỷ bảng trước khi tiền mua được chuyển tới Quỹ hỗ trợ nạn nhân tại Ukraine.

Trong khi đó thời gian là thứ thương vụ này thiếu nhất. Chelsea đang hoạt động nhờ giấy phép đặc biệt do Chính phủ Anh cấp và sẽ hết hạn vào ngày 31/5, tức là còn chưa tới 1 tuần nữa. Nếu thương vụ này không kết thúc trước thời hạn này, Chelsea sẽ mất quyền tham dự Champions League mùa sau do không đạt tiêu chí do UEFA đề ra.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/soc-voi-kich-ban-chelsea-khong-duoc-du-cup-c1-vi-abramovich-c28a32303.html