Nếu Lionel Messi nổi tiếng với tài năng thiên bẩm thì Ronaldo được biết đến là một cầu thủ có ý chí và nỗ lực phi thường. Việc xuất thân từ một gia đình nghèo đã góp phần không nhỏ trui rèn con người Ronaldo.

Trong cuốn sách “Cristiano Ronaldo - The Rise of the Winner” của tác giả Michael Part, có đoạn kể rằng Ronaldo lúc 6 tuổi từng nghe tiếng bố mẹ anh cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Và từ đó, Ronaldo bắt đầu ghét cuộc sống nghèo khó và sớm khát khao có được cuộc sống sung túc.