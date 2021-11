Rangnick chốt tân binh đầu tiên cho MU, "máy quét siêu hạng" ngốn gần 1.000 tỷ đồng

Ralf Rangnick hiện đang là giám đốc thể thao và phát triển của Lokomotiv Moscow. Tuy nhiên, người đàn ông 63 tuổi dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng dẫn dắt MU có thời hạn 6 tháng, không lâu sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

Haidara sẽ giúp tăng chất thép cho tuyến giữa của MU

Là một phần của thỏa thuận, Rangnick sẽ đảm nhận vai trò như một nhà tư vấn chiến lược và có tiếng nói về việc lựa chọn người kế nhiệm mình ở Old Trafford sau khi hợp đồng 6 tháng giữa hai bên kết thúc.

Rangnick được biết đến với biệt danh là “Cha đẻ” của Gegenpressing. Do đó, chiến lược gia người Đức cũng sẽ mang về MU những cầu thủ phù hợp với triết lý của riêng mình. Và theo tờ The Mirror, Rangnick muốn đưa Amadou Haidara từ đội bóng cũ Leipzig đến Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hàng tiền vệ của MU cho thấy những vấn đề từ đầu mùa. “Quỷ đỏ” đang rất cần một tiền vệ trung tâm mới và cầu thủ 23 tuổi là cầu thủ mà Rangnick đánh giá rất cao. Khi còn làm giám đốc thể thao của cả Salzburg và Leipzig, chính Rangnick đã đưa Haidara đến Đức với giá 17 triệu bảng vào năm 2019.

Mùa trước, Haidara đã có một mùa giải thành công cho Leipzig, ra sân 43 trận và ghi được 6 bàn thắng trên mọi đấu trường, con số ấn tượng với một cầu thủ đá tiền vệ. Tuyển thủ Mali có điều khoản giải phóng 33 triệu bảng (gần 1.000 tỷ đồng) và từng thừa nhận ước mơ được chơi cho MU vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Và có vẻ như điều đó sắp thành hiện thực với cầu thủ 23 tuổi khi Rangnick sắp tiếp quản MU.

