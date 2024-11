Pep Guardiola không được "giải thoát" nếu Man City biến mất khỏi Ngoại hạng Anh

Bản hợp đồng 1 năm đã được ký giữa Pep Guardiola và Man City, ràng buộc hai bên cho đến hết mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, tương lai của Man City vẫn mơ hồ khi CLB này đang bị đưa ra tòa vì cáo buộc vi phạm 115 điều trong luật tài chính của Premier League.

Man City giữ chân Pep Guardiola và muốn Haaland ký hợp đồng mới dài hạn

Nếu bị tuyên có tội, Man City có thể đối mặt với khả năng rớt hạng xuống giải Championship. Đó chắc chắn sẽ là một điều không may cho “The Citizens”, bởi nó kéo theo việc nhiều ngôi sao rời bỏ CLB. Nhưng liệu Pep có tiếp tục đồng hành cùng họ nếu Man City bị đẩy xuống hạng Nhất?

Tờ The Guardian (Anh) cho biết, trong hợp đồng giữa hai bên không có điều khoản nào cho phép Pep được rời CLB nếu Man City xuống Championship. Nếu muốn ra đi trong trường hợp đó, Pep sẽ phải bồi thường cho CLB hoặc, ở phương án mềm mỏng hơn, đàm phán để tìm một giải pháp làm hài lòng cả hai bên.

Bản thân Pep Guardiola cũng đã khẳng định rằng ông không lo lắng về tình huống này, bởi nếu Man City xuống hạng, ông vẫn sẵn sàng đồng hành. “Tôi tuyệt đối sẽ không cân nhắc tương lai, dù Man City ở Premier League, Championship hay League One. Thậm chí, khả năng tôi ở lại dẫn dắt nếu CLB xuống League One vẫn cao hơn so với việc tôi dẫn dắt CLB tham dự Champions League”, ông nói.

Về phía Man City, họ cũng không tỏ ra lo lắng, bởi đội bóng này mới đây còn bắt đầu quá trình gia hạn hợp đồng với Erling Haaland. Tiền đạo siêu sao người Na Uy còn hợp đồng với Man City đến năm 2027, nhưng ngay từ lúc này, đội đương kim vô địch Premier League đã tiến hành đàm phán để giữ chân anh đến năm 2029.

Hợp đồng mới kèm theo các khoản tiền thưởng bổ sung, bao gồm phần thưởng cho số bàn thắng ghi được và các danh hiệu cá nhân mà anh có thể giành được. Đây được xem là phần việc cuối cùng của giám đốc thể thao Txiki Begiristain, trước khi ông nghỉ việc hè năm tới.

