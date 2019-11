Nhận định bóng đá Man City - Southampton: Chờ mưa bàn thắng, khó tránh thảm kịch

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 00:05 AM (GMT+7)

(Nhận định bóng đá Man City - Southampton, 22h, 2/11, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Phải làm khách tại sân Etihad 2 lần trong một tuần, kết cục bi thảm của Southampton là khó tránh.

Southampton đang trải qua chuỗi ngày "thảm họa" khi liên tục phải đối đầu với ông lớn của bóng đá Anh. Kể từ cuối tháng Chín tới nay, họ phải gặp lần lượt Tottenham, Chelsea và mới nhất là Man City. Thầy trò HLV Hasenhuttl không tạo nên được bất ngờ nào nên chấp nhận chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp trong đó có 4 trận thua.

Southampton vừa thua 1-3 trước Man City hồi giữa tuần

Đặc biệt, họ thủng lưới tới 9 lần khi đối đầu với Leicester ở vòng 11. Đó là tỉ số thua cách biệt kỷ lục tại Ngoại hạng Anh và không ai nghĩ ra được điều đó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại. Hồi giữa tuần qua, họ tiếp tục thất bại trước Man City tại League Cup và định mệnh đã đưa đẩy Southampton phải chạm trán nhà đương kim vô địch lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày.

Trong trận đấu đó, Southampton đã tung vào sân đội hình mạnh nhất thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, họ vẫn dễ dàng để thua với tỉ số 1-3. Nếu nhìn vào thông số trận đấu thì người ta sẽ tưởng đây là một trận giao hữu khi Man City cầm bóng tới 77%, chuyền 824 lần và tỉ lệ thành công lên tới 90%. "The Citizens" dứt điểm tới 19 lần trong đó 9 lần trúng đích và có được 3 bàn.

Điều đáng nói là Pep Guardiola chỉ tung ra đội hình hai với đa phần cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị đã lâu không được thi đấu. Không hiểu, nếu đội hình chính ra sân thì tỉ số còn đậm đà đến mức nào. Vậy đội khách có "cửa" nào để chống lại số phận?

Man City sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới Southampton trong lần đối đầu này?

Câu trả lời là có nhưng họ cần thêm may mắn, thậm chí là rất nhiều may mắn đồng hành. Nếu Southampton chấp nhận chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu và không để đối phương chọc thủng lưới sớm, họ sẽ kìm chế được sự hưng phấn của đội chủ nhà. Thêm một chút may mắn trong những đợt phản công, Southampton hoàn toàn có thể có được bàn thắng.

Tuy nhiên, đầu tiên họ phải giữ sạch lưới trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Đội hình 3-5-2 của HLV Hasenhuttl rất sợ những pha đột phá vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ. Đó lại là điều những tiền vệ cánh của Man City làm rất tốt. Bởi vậy, tỉ lệ có điểm rời sân Etihad là cực thấp, nhất là khi thầy trò Pep Guardiola đang khát điểm để bám đuổi Liverpool.

Dự đoán tỉ số: Man City 5-0 Southampton

Đội hình dự kiến

Man City: Ederson, Mendy, Fernandinho, Stones, Walkers, David Silva, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Aguero, Bernardo Silva

Southampton: McCarthy, Danso, Stephens, Bednarek, Hojberg, Armstrong, Romeu, Ward-Prowse, Ings, Redmond, Valery