Pha bóng Rio Ngumoha xé lưới Newcastle gần đây đã khiến bóng đá thế giới phải trầm trồ. Thậm chí người hâm mộ và giới mộ điệu còn so sánh "viên ngọc quý" của Liverpool với Lamine Yamal, một trong những tài năng xuất chúng nhất hiện nay.
Ngumoha được khen “đỉnh hơn” Yamal
16 tuổi, ghi bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, giúp Liverpool ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle, liệu có cầu thủ nào ở độ tuổi tương tự hạnh phúc hơn Rio Ngumoha?
Khoảnh khắc đáng nhớ này đã khiến người hâm mộ Liverpool bật tung cảm xúc. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại những mỹ từ như “không thể tin nổi”, “tài không đợi tuổi” hay thậm chí tuyên bố Ngumoha “đỉnh hơn Yamal”, ngôi sao tuổi teen được quan tâm nhất hiện tại.
Việc so sánh Ngumoha quá khập khiễng, khi ngôi sao vừa chính thức sang tuổi 17 (sinh ngày 29/8/2008) của Liverpool chỉ mới có trận đầu tiên được chơi ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Yamal đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội trong hơn 1 năm qua.
Nhưng xét ở góc độ nào đó, đúng là Ngumoha “đỉnh” hơn Yamal. Ngôi sao của Liverpool ghi bàn vào lưới đối thủ được coi như “ngựa ô” của giải và còn là bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở.
Trong khi đó, Yamal ghi bàn đầu tiên cho đội một Barcelona ở giải chính thức cũng vào tuổi 16. Nhưng đó là trận đấu đội chủ sân Camp Nou hòa Granada 2-2 ở La Liga vào năm 2023, đội bóng tầm trung ở sân chơi số một bóng đá Tây Ban Nha.
Chưa kể, bàn thắng đó của Yamal không thể đẹp như Ngumoha khi ngôi sao của Barcelona chỉ đơn giản đệm bóng vào lưới trống. Trong khi đó, Ngumoha tỏ ra vô cùng táo bạo khi sẵn sàng sút bóng vào góc mà thủ môn Nick Pope đã chọn trước đấy. Điều này vừa thể hiện sự quyết đoán, vừa cho thấy tư duy thi đấu phóng khoáng, vô lo vô nghĩ và không biết sợ hãi của cầu thủ chỉ ở tuổi 16.
Ngumoha chỉ cần 4 phút ra sân vào cuối trận để khiến Newcastle ôm hận. Còn Yamal được xếp đá chính trong ngày ghi bàn đầu tiên cho Barcelona tại La Liga.
Tài không đợi tuổi
Trong bối cảnh Liverpool chi ra 269 triệu bảng để mang về những cái tên chất lượng như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike, thật đáng chú ý khi tài năng triển vọng nhất của đội bóng mùa này lại là Ngumoha.
Điều đáng nói, đây không phải khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của Ngumoha trong thời gian qua. Còn nhớ ở giai đoạn Liverpool thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, cầu thủ sinh năm 2008 còn ghi bàn thắng theo phong cách “solo qua tất cả”, điều Yamal đã và đang làm, khiến bóng đá thế giới sửng sốt.
Sự trực diện, năng động và chín chắn vượt tuổi là những đặc điểm nổi bật trong lối chơi của Ngumoha, giúp Liverpool quyết tâm chiêu mộ anh từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái.
Liverpool mất đi Diaz, nhưng đó lại vô tình là điều kiện để Ngumoha tỏa sáng. HLV Slot không phải người thường xuyên có những lời khen mĩ miều tới học trò, nhưng ông cũng không thể quên ca ngợi tài năng trẻ của Liverpool.
Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ: “Ở độ tuổi này, Ngumoha dứt điểm rất tốt. Cách cậu ấy sút căng và quyết đoán như vậy, bạn hiếm khi thấy ở một cầu thủ 16 tuổi. Trong phòng thay đồ, tôi đã nghe một cầu thủ nói rằng nếu họ mà là Ngumoha thì sẽ giữ bóng lại một nhịp rồi mới sút. Nhưng Ngumoha lại quá tự tin khi sút một chạm.
Đó là điều tôi thích, vì ngay khi nhận bóng lần đầu tiên, Ngumoha đã lập tức ra quyết định đi bóng qua người. Cầu thủ này cũng che bóng tốt. Việc Ngumoha ghi bàn không hề là sự tình cờ, vì với độ tuổi này, cậu ấy thực sự dứt điểm rất tốt”.
Lộ trình phát triển dành cho Ngumoha
Cựu đội trưởng Chelsea John Terry, người từng làm việc tại học viện trẻ của CLB, nhận định Ngumoha sẽ trở thành “cầu thủ hàng đầu” trong tương lai không xa.
Mặc dù đội bóng phía Tây London đã đề nghị nhiều hợp đồng, Ngumoha vẫn quyết định chuyển đến Anfield vào hè năm 2024, động thái khiến Chelsea tức giận. Họ được cho là đã cấm các tuyển trạch viên trẻ của Liverpool đến xem các trận đấu của học viện “The Blues”.
Liverpool hấp dẫn Ngumoha bằng lộ trình phát triển rõ ràng từ đội trẻ lên đội một, điều từng được minh chứng dưới thời Jurgen Klopp và nay được Arne Slot tiếp nối.
Ngumoha khởi đầu ở đội U18 Liverpool và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đội một. HLV Slot tin rằng việc học hỏi từ các ngôi sao như Virgil Van Dijk và Mohamed Salah sẽ giúp Ngumoha sẵn sàng cho những trận đấu đỉnh cao.
Tháng 12/2024, Ngumoha được điền tên vào danh sách dự bị cho trận gặp Southampton tại League Cup. Sau đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong đội hình xuất phát của Liverpool tại FA Cup, trong chiến thắng trước Accrington Stanley vào tháng 1/2025.
Cody Gakpo là lựa chọn số một của Liverpool ở hành lang cánh trái, trong khi Florian Wirtz và Hugo Ekitike cũng có thể đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Ngumoha đã khiến HLV Slot cân nhắc trao cho anh một vị trí cố định trong đội một, giúp đội bóng tiết kiệm chi phí chuyển nhượng và đảm bảo lộ trình phát triển cho tài năng trẻ.
Thống kê của Ngumoha ở các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2025/26
Đối thủ cạnh tranh với Yamal trong tương lai không xa?
Các CĐV Liverpool đã không dưới 1 lần phát cuồng với Ngumoha. Anh chơi thứ bóng đá hoa mỹ nhưng không hề rườm rà, mang lại hiệu quả cao.
Liverpool sẽ còn hành trình dài ở mùa giải 2025/26. Nếu Ngumoha được ra sân nhiều và tỏa sáng đều đặn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền nhắc đến Ngumoha nhiều hơn bên cạnh những ngôi sao sáng giá khác của Liverpool.
Sẽ không có gì tốt hơn việc khi cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát ở những sân chơi đỉnh cao từ sớm. Ngumoha cần chớp lấy cơ hội ấy, giống như cách Yamal tận dụng trong màu áo Barcelona.
Ngumoha có thể được coi như phiên bản thuận chân phải của Yamal. Nhưng anh khác đàn anh ở thái độ. Yamal có sự ngông cuồng cả trên sân cỏ lẫn trong lối sống hay cả những phát biểu, trong khi Ngumoha tỏ ra vô cùng giản dị và thực tế.
Đây sẽ là điểm lợi của Ngumoha trong bối cảnh anh thi đấu cho Liverpool, một trong những đội bóng luôn bị truyền thông xứ sương mù soi mói. Ngumoha có thể tập trung nhiều hơn vào chuyên môn, ít bị “đâm chọc” nếu vào ngày xấu trời nào đó thi đấu không đúng sức.
Việc đem Ngumoha so sánh với Yamal lúc này rõ ràng là khập khiễng. Bởi Yamal đã chinh phục được nhiều đỉnh cao, giành nhiều danh hiệu cao quý từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Trong khi Ngumoha mới là tài năng chớm nở và đang trên đường định hình phong cách. Liverpool đang trông chờ rất nhiều vào Ngumoha nhưng có lẽ họ cũng biết rằng không nên quá mơ mộng và ảo tưởng về tương lai của thần đồng 16 tuổi.
Mặc dù vậy, cờ đã đến tay Ngumoha. Hãy chờ xem tài năng trẻ người Anh có thể tiến xa đến đâu. Còn ở hiện tại, các CĐV Liverpool nên tận hưởng những khoảnh khắc của Ngumoha. Còn việc liệu ngôi sao này có "chung mâm" được với Yamal hay không, hãy để thời gian trả lời.
THỐNG KÊ TRONG SỰ NGHIỆP CỦA NGUMOHA (TÍNH CẢ MÀU ÁO ĐỘI TRẺ)
Số trận: 36
Số phút thi đấu: 2230
Số bàn thắng: 4
Số kiến tạo: 5
Giá trị trên thị trường chuyển nhượng: 10 triệu euro (theo Transfermarkt)
