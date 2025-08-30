16 tuổi, ghi bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, giúp Liverpool ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle, liệu có cầu thủ nào ở độ tuổi tương tự hạnh phúc hơn Rio Ngumoha?

Khoảnh khắc đáng nhớ này đã khiến người hâm mộ Liverpool bật tung cảm xúc. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại những mỹ từ như “không thể tin nổi”, “tài không đợi tuổi” hay thậm chí tuyên bố Ngumoha “đỉnh hơn Yamal”, ngôi sao tuổi teen được quan tâm nhất hiện tại.

Việc so sánh Ngumoha quá khập khiễng, khi ngôi sao vừa chính thức sang tuổi 17 (sinh ngày 29/8/2008) của Liverpool chỉ mới có trận đầu tiên được chơi ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Yamal đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội trong hơn 1 năm qua.

