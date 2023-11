MU gặp họa với tỷ phú Anh: Nguy cơ mất suất dự Cúp C1 dù lọt top 4 Ngoại hạng Anh

Thỏa thuận mua lại 25% cổ phần của MU với giá trị 1,3 tỷ bảng đang được phía tỷ phú Jim Ratcliffe xúc tiến nhanh. Việc có thêm nguồn đầu tư hứa hẹn giúp đội chủ sân Old Trafford thay da đổi thịt. Họ sẽ có những nhà quản lý bóng đá mới, chưa kể còn được cấp thêm tiền để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng.

Nhưng việc tỷ phú Jim Ratcliffe còn sở hữu cả CLB Nice hiện chơi ở Ligue 1 thực sự mang tới những hiểm họa cho MU. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), các đội bóng có cùng chủ sở hữu sẽ không được cùng nhau dự Cúp C1.

Tỷ phú Jim Ratcliffe có thể gây ra rắc rối cho MU

Trong trường hợp Nice và MU đều đạt thứ hạng tốt tại giải VĐQG để đủ điều kiện đoạt vé trực tiếp đến Cúp C1 mùa giải tới, chỉ đội có thứ hạng cao hơn được tham dự Cúp C1. Nếu thứ hạng đôi bên ngang nhau, MU chiếm lấy suất dự Cúp C1 và Nice phải "ở nhà" bởi giải Ngoại hạng Anh được UEFA xếp hạng cao hơn so với Ligue 1.

Kịch bản kể trên hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện Nice thi đấu rất thăng hoa tại Ligue 1 khi họ đang nắm trong tay vị trí thứ 2. Nếu duy trì thành tích đó cho đến hết mùa giải hiện tại, Nice có thể khiến MU phải xem Cúp C1 qua sóng truyền hình.

Phong độ của MU ở mùa giải hiện tại kém xa so với Nice. Đội chủ sân Old Trafford thường xuyên bị các đối thủ tầm trung làm khó, chưa kể hiện họ vẫn chưa thể chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh. Do vậy, giới chuyên môn không lạc quan về việc MU đạt được thứ hạng cao khi mùa giải 2023/24 khép lại.

Có lẽ MU nên cầu cho Nice không thể đạt được thứ hạng tốt khi Ligue 1 mùa giải hiện tại khép lại. Bằng không, mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối.

Ligue 1 hiện có 3 suất trực tiếp dự Cúp C1 và 1 suất đá play-off dành cho đội đứng thứ 4 chung cuộc. Trong trường hợp Nice không vượt qua vòng play-off đó và phải xuống dự Europa League, còn MU chỉ đạt thứ hạng đủ để tham gia Europa League, "Quỷ đỏ" cũng sẽ không được dự giải đấu này.

