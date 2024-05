MU bị Rashford làm khó, chốt bán Greenwood 40 triệu bảng

Theo tờ The Sun, Rashford sẽ thách thức ban lãnh đạo MU nếu họ cố gắng bán anh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Nguồn tin này khẳng định Rashford đang hạnh phúc ở Old Trafford và không muốn rời khỏi câu lạc bộ thời thơ ấu của mình.

Rashford được cho là sẽ phản đối mọi nỗ lực của MU nhằm bán anh vào mùa hè này

Đầu tuần này, một số tờ báo Anh cho biết gần như toàn bộ đội hình của MU sẽ bị rao bán vào cuối mùa hè, ngoại trừ Kobbie Mainoo, Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho, trong đó Rashford là một trong những cái tên có nguy cơ bị thanh lý.

Đây là một phần trong kế hoạch của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe nhằm “thay máu” MU và nỗ lực đưa nửa đỏ thành Manchester trở lại vinh quang trước đây sau khi tiếp tục trải qua một mùa giải thất vọng.

Rashford đã sa sút trong mùa giải này và việc anh ra đi là điều có lợi cho MU. Lý do bởi bất kỳ khoản tiền mặt nào thu được từ việc bán tiền đạo người Anh sẽ được tính là lợi nhuận thuần túy do cầu thủ 26 tuổi tốt nghiệp học viện “Quỷ đỏ”, qua đó giúp đội chủ sân Old Trafford giải quyết các hạn chế của luật công bằng tài chính.

Tuy nhiên, tờ The Sun tiết lộ rằng Rashford cảm thấy khó có thể nhận được mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần như hiện tại nếu gia nhập những CLB theo đuổi tiềm năng. Điều đó có nghĩa là MU sẽ buộc phải trả cho Rashford một khoản tiền đền bù khổng lồ để đổi lấy sự ra đi của tiền đạo người Anh.

PSG đã đàm phán với đại diện của Rashford cách đây 2 năm, trước khi anh ký hợp đồng mới với MU có thời hạn đến năm 2028. Gã khổng lồ nước Pháp là một trong số ít câu lạc bộ có đủ khả năng đáp ứng mức giá yêu cầu của MU dành cho Rashford, vào khoảng 80 triệu bảng.

Cũng liên quan đến MU, Football Insider đưa tin, “Quỷ đỏ” sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng ít nhất 40 triệu bảng cho Mason Greenwood vào mùa hè này. Cầu thủ 22 tuổi đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng, trong đó có Barcelona và Juventus.

Greenwood đang ấn tượng ở Tây Ban Nha trong màu áo Getafe, ghi được 10 bàn thắng và 6 đường kiến ​​tạo sau 31 trận trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, lập trường của ban lãnh đạo MU vẫn giữ nguyên khi họ dự định bán cầu thủ chạy cánh này vào vào kỳ chuyển nhượng sắp tới.

