Mourinho làm HLV AS Roma bị Capello "dằn mặt", hãng hàng không mỉa mai

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 08:04 AM (GMT+7)

HLV Jose Mourinho vừa được AS Roma xác nhận chính thức rằng ông sẽ dẫn dắt CLB này từ mùa giải tới với bản hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được công bố, không ít ý kiến dư luận đã cho rằng đây chưa chắc là một thương vụ thành công của đôi bên.

Tối 4/5 (giờ Việt Nam), AS Roma đưa ra thông báo xác nhận chính thức việc Jose Mourinho sẽ dẫn dắt CLB này từ mùa giải 2021/22 với bản hợp đồng 3 năm có thời hạn đến ngày 30/6/2024 thay thế đồng nghiệp Paulo Fonseca.

Fabio Capello thách thức Jose Mourinho cầm quân ở AS Roma tái hiện kỳ tích như khi dẫn dắt Inter Milan

Chủ tịch của AS Roma – ông Dan Friedkin chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón AS Roma đến với gia đình AS Roma”.

Phó chủ tịch “Giallorrossi” Ryan Friedkin đồng quan điểm khi ca ngợi “Người đặc biệt”: “Jose là một nhà vô địch đã giành được các danh hiệu ở mọi cấp độ và sẽ đảm bảo khả năng lãnh đạo cùng một kinh nghiệm phi thường cho dự án đầy tham vọng của chúng tôi. Sự tham gia của José thể hiện một bước tiến lớn trong việc xây dựng một tinh thần chiến thắng, vững chắc và lâu dài trong câu lạc bộ của chúng tôi”.

Tuy nhiên, theo HLV lão làng người Ý Fabio Capello, người từng dẫn dắt AS Roma giai đoạn 1999-2004 và cùng CLB này đoạt 1 chức vô địch Serie A cùng 1 Siêu cúp Ý, sự có mặt của Mourinho mùa tới chưa chắc đã giúp đội bóng áo bã trầu gặt hái thành công.

Phát biểu trên tờ LaPresse, Capello nói: “Ông ấy (Mourinho) là một HLV có uy tín và giàu kinh nghiệm. Và trên tất cả, ông ấy là một HLV hiểu rõ nước Ý. Vì vậy mà mọi thứ có thể dễ dàng hơn nhiều. Bổ nhiệm một HLV mới là chưa đủ để thành công mà bạn còn cần phải có các cầu thủ tốt.

Dẫn dắt Roma là điều khó khăn nhưng ông ấy vẫn thường phát huy được năng lực ở những đội bóng như vậy. Tôi cùng với những người hâm mộ Roma đều hy vọng ông ấy cũng làm được những điều như khi ở Inter”.

Trong quá khứ, Jose Mourinho từng cầm quân ở Ý khi dẫn dắt Inter Milan giai đoạn 2008-2010. Trong 2 mùa giải đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giúp “Nerazzurri” giành 5 danh hiệu, trong đó có cú ăn ba (Serie A, Coppa Italia và Champions League) vĩ đại mùa giải 2009/10.

Tài khoản Twitter của Ryanair chế nhạo "Người đặc biệt" khi sớm có công việc mới ở Rome sau khi bị Tottenham sa thải

Tuy nhiên, việc liên tiếp bị sa thải ở Chelsea, MU và Tottenham Hotspur trong những năm gần đây khiến uy tín của Mourinho có phần giảm sút. Ryanair – một hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Cộng hòa Ireland mới đây đã đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của mình thông điệp châm chọc “Người đặc biệt” khi biết tin ông sẽ dẫn dắt AS Roma mùa sau.

Trên mạng xã hội này, tài khoản của Ryanair viết dòng tweet: “José sẽ rất vui khi biết rằng chúng tôi hiện bay từ London đến Rome với giá vé khởi điểm chỉ là 14,99 bảng. Do thiếu những danh hiệu giành được ở Tottenham, chúng tôi mong rằng một hành lý xách tay sẽ đủ cho hành trình của ông ấy”

Theo tờ Corriere dello Sport (Ý), trò đùa của hãng hàng không giá rẻ này đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt của không ít các fan AS Roma cũng như những khách hàng của chính hãng này.

Nguồn: http://danviet.vn/mourinho-lam-hlv-as-roma-bi-capello-dan-mat-hang-hang-khong-mia-mai-502021558545526.htm