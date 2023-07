Man City kiếm tiền nhiều nhất từ World Cup 2022, cho MU "hít khói"

160,9 triệu bảng là số tiền mà FIFA đã chi ra để thanh toán cho 440 CLB trên toàn thế giới đóng góp nhân sự ở World Cup 2022. Số tiền mỗi đội nhận được dựa vào số ngày các cầu thủ tham dự World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa cầu thủ có càng nhiều ngày thi đấu thì CLB càng được FIFA trả nhiều tiền.

Man City thu về nhiều tiền từ Julian Alvarez, người cùng ĐT Argentina vô địch World Cup 2022

Man City đóng góp 16 cầu thủ ở World Cup 2022, trải dài ở các ĐTQG hàng đầu như Anh, Bồ Đào Nha, Argentina, Tây Ban Nha, Bỉ... Điều này giúp họ kiếm về được tới 3,54 triệu bảng từ FIFA.

Đáng chú ý, đây là con số cao nhất mà 1 đội bóng có thể nhận được từ FIFA sau World Cup 2022. Trong danh sách top 5 các đội được FIFA thanh toán nhiều tiền nhất sau World Cup 2022 bên cạnh Man City còn có Barcelona (3,49 triệu bảng) , Bayern Munich (3,33 triệu bảng), Real Madrid (2,95 triệu bảng) và PSG (2,95 triệu bảng). Man City là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh xuất hiện ở top 5 này.

Trong khi đó, tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh, top 5 đội được FIFA trả nhiều tiền nhất lần lượt là Man City (3,54 triệu bảng), Chelsea (2,51 triệu bảng), MU (2,51 triệu bảng), Tottenham (2,18 triệu bảng) và Liverpool (1,86 triệu bảng). Những con số này cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa "The Citizens" và phần còn lại.

Các cầu thủ thi đấu ở châu Âu chiếm tới 76% lực lượng ở World Cup 2022. Do vậy, các CLB ở lục địa già kiếm nhiều tiền hơn hẳn từ FIFA so với các châu lục khác (122,32 triệu bảng). Trong đó, các đội bóng ở Anh kiếm nhiều tiền nhất so với các CLB ở quốc gia khác tại châu Âu (29,03 triệu bảng).

Xếp ngay sau các đội bóng Anh là các CLB tại Tây Ban Nha với con số thu về từ FIFA là 18,78 triệu bảng. Các CLB Đức đứng thứ 3 với con số 16,17 triệu bảng.

FIFA 2026 sẽ tăng số đội tham dự lên thành 48. Điều này đồng nghĩa các CLB trên toàn thế giới có thể kiếm nhiều tiền hơn từ FIFA. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cho biết số tiền thanh toán cho các CLB kể từ World Cup 2026 đến World Cup 2030 sẽ tăng thành 257 triệu bảng (335 triệu USD).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-kiem-tien-nhieu-nhat-tu-world-cup-2022-cho-mu-34hit-k...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-kiem-tien-nhieu-nhat-tu-world-cup-2022-cho-mu-34hit-khoi34-c28a56543.html