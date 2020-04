Huyền thoại Ronaldo béo: Nếu không chấn thương sẽ vĩ đại đến nhường nào?

Chuyến phiêu lưu ở sự nghiệp quần đùi áo số của Ronaldo từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm từ giã sự nghiệp vào năm 2011 thực ra chưa bao giờ suôn sẻ. Anh có 2 ngày sinh nhật do gia đình thiếu thốn không đủ tiền làm giấy khai sinh đúng ngày, dính hàng loạt những tổn thương về thể trạng do điều kiện y tế chưa đủ đáp ứng, và mắc chứng tăng cân do suy giáp ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Thế nhưng, nghị lực và sức hút của anh chưa bao giờ suy giảm.

Các CĐV MU trên sân Old Trafford hẳn sẽ không bao giờ quên ngày 24/3/2003, khi Ronaldo lập một cú hat-trick tuyệt vời, giúp Real chỉ thua 3-4 và đi tiếp nhờ tổng tỉ số thắng 6-5. Và khi Ronaldo rời sân ở phút 70 nhường chỗ cho Fernando Morientes, cảnh tượng không ngờ đã xảy ra: các cổ động viên “Quỷ đỏ” đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng anh.

Ngày 7/6/2011, trận giao hữu Brazil – Romania, mọi cầu thủ đều mặc áo có tên “O Fenômeno” (biệt danh của Ronaldo) cùng số 9 quen thuộc của anh. Khi Ronaldo ghi bàn ở phút 21, toàn đội đã ăn mừng theo phong cách quen thuộc của anh. Đấy là đặc ân mà không phải huyền thoại bóng đá nào cũng có được.