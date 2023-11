Học trò bất bình vì cách Ten Hag "xử lý" Sancho, Onana báo tin xấu tới MU

Sancho hiện vẫn chịu án phạt không được tập luyện và thi đấu cùng đội một của HLV Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan một mực yêu cầu học trò xin lỗi mình sau khi tiền vệ người Anh công khai chỉ trích ông trên mạng xã hội.

HLV Ten Hag và Sancho hiện vẫn cạch mặt nhau

Tuy nhiên, có vẻ vụ việc này chưa dừng lại ở đó. Theo tờ Daily Mail cho biết, HLV Ten Hag quyết định ra "yêu sách" mới đến Sancho, rằng cầu thủ sinh năm 2000 phải công khai lời xin lỗi của bản thân lên mạng xã hội thì mới được ông hoan nghênh đưa trở lại đội một MU.

Cách đối xử này của HLV Ten Hag khiến không ít cầu thủ MU cảm thấy bất bình. Họ đặt dấu hỏi về cách hành xử đó của chiến lược gia người Hà Lan liệu có đang tác động tiêu cực đến sự đoàn kết của toàn đội hay không.

Về phần Sancho, anh không hề có ý muốn xin lỗi HLV Ten Hag. Thậm chí còn có thông tin cầu thủ người Anh "lì đòn" chờ chiến lược gia sinh năm 1970 bị sa thải để đường hoàng trở lại đội một MU.

Hiện tại, nguy cơ mất việc của HLV Ten Hag trở nên khá rõ rệt. MU không có được phong độ tốt suốt từ đầu mùa. Họ có thứ hạng đáng buồn cả ở Cúp C1 cho tới Ngoại hạng Anh.

Ở diễn biến khác, MU sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về lực lượng vào giai đoạn đầu năm 2024. Cụ thể, nguồn tin thân cận với thủ thành Onana cho biết anh sẽ thi đấu cho ĐT Cameroon ở bất cứ trận nào mà bản thân được triệu tập.

Onana có thể trở thành gánh nặng của MU

Onana chắc chắn muốn tham gia giải bóng đá vô địch châu Phi CAN 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 13/1/2024 đến 11/2/2024. Bản thân anh cũng đã quay trở lại với ĐT Cameroon thi đấu các trận giao hữu sau quãng thời gian quyết định từ giã ĐTQG vì xung đột với HLV Rigobert Song ở World Cup 2022.

Hiện Onana đạt phong độ cao tại MU. Trong trường hợp ĐT Cameroon tiến sâu ở CAN 2024, đội chủ sân Old Trafford sẽ bị ảnh hưởng lực lượng nghiêm trọng. Đó là lý do MU đang trong quá trình đi tìm người thay thế tạm thời cho Onana vào giai đoạn đầu năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]