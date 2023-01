Hà Nội FC muốn hạ Hải Phòng lập kỳ tích bóng đá Việt Nam ở Siêu Cúp QG 2022

Do dịch bệnh Covid-19, bóng đá Việt Nam mùa giải 2021 đã không xác định được nhà vô địch V-League và Cúp quốc gia, do đó trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2021 không thể diễn ra. Mùa giải năm nay 2022, tình hình dịch bệnh đã qua đi, các giải bóng đá của chúng ta diễn ra bình thường, và hai giải đấu hàng đầu Việt Nam, V-League và Cúp Quốc gia đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp.

Buổi họp báo diễn ra vào ngày 11/1 tại Hà Nội. Ảnh BTC

Chính vì thế, sự kiện tranh Siêu cup quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào 16h45 ngày 29/1/2023 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Ngày 11/1/2023, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Tiền Phong tổ chức họp báo công bố về Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2022 và công bố Nhà tài trợ Kim cương của trận Siêu Cúp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - THACO và các nhà tài trợ khác. Theo đó, Siêu Cúp năm 2022 được mang tên: Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2022.

Siêu cup bóng đá quốc gia là trận đấu giữa đội vô địch quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia hàng năm, hoặc giữa đội đoạt cả 2 danh hiệu và đội á quân giải vô địch quốc gia. Trận Siêu cup quốc gia đầu tiên được tổ chức năm 1999. Trận đấu năm nay là màn so tài giữa CLB Hà Nội, đội giành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia, và CLB Hải Phòng, đội á quân giải VĐQG 2022.

Tân HLV người Montenegro ra mắt Hà Nội trong trận tranh Siêu Cúp 2022

Đây được xem là trận derby của bóng đá khu vực phía bắc, nối tiếp truyền thống tranh đấu quyết liệt, hấp dẫn giữa bóng đá Thủ đô và bóng đá đất Cảng.

Qua 22 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội, CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó CLB Hà Nội và SLNA cùng có 3 lần liên tiếp (SLNA vào các năm 2001 - 2003; Hà Nội vào các năm 2018 - 2020), trong khi Becamex Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007 - 2008 và 2014 - 2015.

Với chiến thắng ở Siêu cúp 2019, CLB Hà Nội có lần đầu tiên hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Hoàng Anh Gia Lai là đội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính. Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

"Thuyền trưởng" CLB Hải Phòng, Chu Đình Nghiêm (áo đen) có trận trở lại sân Hàng Đẫy nhiều cảm xúc

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 29/1 tới, CLB Hải Phòng sẽ có lần thứ 2 được nâng cao chiếc cúp vô địch. Trước đó, Hải Phòng có lần đầu đăng quang ở mùa giải 2005, cách đây đã 17 năm.

Với CLB Hà Nội, nếu giành chiến thắng, đội bóng Thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 5, vượt lên trở thành đội giành nhiều Siêu Cúp nhất bóng đá Việt Nam, đồng thời lần thứ 2 giành cú ăn ba lịch sử.

Tuy nhiên, Hà Nội FC sẽ phải dè chừng người cũ của mình nay là “thuyền trưởng” đội bóng đất Cảng, HLV Chu Đình Nghiêm. Chính tân HLV trưởng Bozidar Bandovic của Hà Nội FC đã tỏ ra thận trọng khi đề cập đến đồng nghiệp.

"Ông Nghiêm từng là HLV trưởng của CLB Hà Nội nên ông ấy hiểu rất rõ đội bóng. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là học hỏi, phân tích chiến thuật của ông Nghiêm, phân tích nhằm xây dựng lối chơi để thi đấu với Hải Phòng trận tới.

Chúng tôi gặp khó khăn khi có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chỉ có đầy đủ thành viên đội bóng vào 10 ngày cuối trước khi trận đấu diễn ra. Tôi sẽ cố gắng tìm ra phương án để hoàn thiện đội bóng", ông Bandovic chia sẻ.

Đội giành chiến thắng Siêu cup quốc gia 2022 sẽ nhận phần thưởng 300.000.000 đồng. Đội còn lại tham gia Siêu cup quốc gia được thưởng 200.000.000 đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được thưởng 10.000.000 đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên được nhận 10.000.000 đồng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ha-noi-fc-muon-ha-hai-phong-lap-ky-tich-bong-da-viet-nam-o-sie...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ha-noi-fc-muon-ha-hai-phong-lap-ky-tich-bong-da-viet-nam-o-sieu-cup-qg-2022-c28a46425.html