Đêm nay trao giải The Best: Lewandowski chờ "phục hận" Messi, tiếp bước Ronaldo

Vào 1h ngày 18/1, Gala trao giải FIFA The Best sẽ được diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ). Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lễ trao giải được tổ chức dưới hình thức trực tuyến như năm 2020.

Lewandowski có thể vượt qua Messi ở FIFA The Best, sau khi bị đối thủ đánh bại ở cuộc đua Quả bóng vàng?

Giải thưởng năm nay được xác định dựa trên bình chọn từ các huấn luyện viên, đội trưởng các ĐTQG, nhà báo đại diện các liên đoàn thành viên FIFA và cả người hâm mộ. Kết quả được đánh giá thông qua màn trình diễn của các cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 8/10/2020 đến 7/8/2021. Điều này đồng nghĩa hầu hết những màn trình diễn của các cầu thủ trong giai đoạn đầu mùa giải 2021/22 sẽ không được tính.

Hạng mục đáng chú ý nhất của FIFA The Best chắc chắc là "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm" (The Best Men's Player of the Year 2021). Năm nay, cuộc đua này xoay quanh 3 cái tên gồm Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool).

Do Salah không giành được danh hiệu lớn nào cùng Liverpool trong năm qua. giới chuyên môn dự đoán Lionel Messi và Robert Lewandowski sẽ tạo ra cuộc đua "song mã".

Robert Lewandowski đang là chủ nhân của danh hiệu The Best 2020 và đứng trước cơ hội thắng giải 2 năm liên tiếp. Tiền đạo người Ba Lan cũng rất khát khao "phục hận" Messi sau khi thất bại dưới tay siêu sao người Argentina ở cuộc đua Quả bóng vàng 2021, giải thưởng vấp phải nhiều tranh cãi sau khi công bố kết quả.

Không chỉ vậy, nếu giành chiến thắng, Lewandowski sẽ trở thành cầu thủ tiếp theo 2 lần thắng giải FIFA The Best, sau Cristiano Ronaldo. Kể từ khi ra đời vào năm 2016, CR7 là cầu thủ duy nhất 2 lần giành chiến thắng (2016 và 2017), 3 cái tên còn lại được vinh danh là Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019), Robert Lewandowski (2020).

Bên cạnh "Cầu thủ nam/nữ xuất sắc nhất", FIFA The Best còn trao giải ở nhiều hạng mục khác như HLV nam/nữ xuất sắc nhất, thủ môn nam/nữ xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất (FIFA Puskas award) và công bố đội hình tiêu biểu do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới bầu chọn (FIFPro World 11). Danh sách đội hình tiêu biểu được lựa chọn từ 23 đề cử đã công bố từ trước.

Các đề cử FIFA The Best 2021 của bóng đá nam: - Cầu thủ xuất sắc nhất: Robert Lewandowski (Đội bóng: Bayern Munich/ Quốc tịch: Ba Lan), Mohamed Salah (Liverpool/Ai Cập), Lionel Messi (Barcelona-PSG/Argentina). - HLV xuất sắc nhất: Roberto Mancini (ĐT Italia/Italia), Pep Guardiola (Man City/TBN), Thomas Tuchel (Chelsea/Đức). - Thủ môn xuất sắc nhất: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Italia), Edouard Mendy (Chelsea/Senegal), Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức). - Bàn thắng đẹp nhất (FIFA Puskas award): Erik Lamela (trận Arsenal - Tottenham, Ngoại hạng Anh), Patrik Schick (trận CH Séc - Scotland, EURO), Mehdi Taremi (trận Chelsea - Porto, Champions League). - Giải Fair-play: Scott Brown, HLV Claudio Ranieri, ĐT Đan Mạch

