Chưa dừng lại ở đó, gần đây nhất, đoàn quân của HLV Gerardo Martino đã có danh hiệu thứ 2 với chiếc cúp Supporters' Shield, danh hiệu dành cho đội bóng có thành tích tốt nhất trong một mùa giải thường niên (regular season). Màn ngược dòng ấn tượng 6-2 trước New England Revolution giúp Inter Miami kết thúc mùa giải thường niên (regular season) với thành tích 74 điểm sau 34 vòng, chính thức thiết lập kỷ lục mới về điểm số tại MLS, vượt qua kỷ lục cũ 73 điểm do New England nắm giữ từ năm 2021.