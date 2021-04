Đặng Văn Lâm tới Nhật Bản chờ thi đấu J-League, bạn gái nóng bỏng động viên

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 11:20 AM (GMT+7)

Thủ thành số 1 ĐT Việt Nam chính thức đặt chân tới Nhật Bản, bắt đầu cho hành trình chinh phục J-League trong màu áo Cerezo Osaka.

Sáng 3/4 (giờ Việt Nam), thủ thành Đặng Văn Lâm đã có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu tại CLB mới Cerezo Osaka. Theo quy định, thủ thành số 1 ĐT Việt Nam sẽ thực hiện cách ly trong vòng 2 tuần ở làng vận động viên J-League trước khi có thể tập luyện và thi đấu cho CLB thuộc giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1).

Văn Lâm có mặt tại Nhật Bản và sẽ tập luyện, thi đấu cùng Cerezo Osaka trong 2 tuần nữa

Văn Lâm ký hợp đồng với Cerezo Osaka hồi tháng 1/2021 nhưng bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa do Nhật Bản đóng cửa biên giới ngăn đại dịch Covid-19. Thủ thành Việt kiều mắc kẹt ở Thái Lan một thời gian trước khi bay về Việt Nam thăm gia đình. Trong quãng thời gian này, phía Cerezo Osaka tiến hành làm công văn xin cho anh nhập cảnh vào Nhật Bản theo diện chuyên gia.

Trước khi gia nhập Cerezo Osaka, Văn Lâm từng vướng vào lùm xùm với Muangthong United. Thủ thành sinh năm 1993 đơn phương chấm dứt hợp đồng do CLB Thái Lan chậm trả lương, phía Muangthong United thậm chí tuyên bố sẽ kiện lên FIFA nhưng hiện tại, mọi chuyện đã êm xuôi.

Trong chuyến đi tới Nhật Bản lần này, Văn Lâm sẽ không có cô bạn gái Yến Xuân đồng hành cùng. Một ngày trước khi tới Nhật Bản, thủ thành Việt kiều thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội.

Dòng chia sẻ bằng tiếng Anh mới nhất từ Yến Xuân ("The door is opened, keep moving forward", tạm dịch: "Một cánh cửa đã mở, hay tiếp tục tiến bước!") dường như cũng có ý động viên Văn Lâm trước cuộc hành trình gian nan. Điều đó cho thấy mối quan hệ của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp dù liên tục phải "yêu xa" (Yến Xuân sống và làm việc ở TP.HCM).

Trên bảng xếp hạng J-League 2021, Cerezo Osaka xếp thứ 3 với 16 điểm/8 trận, trải qua chuỗi 5 trận bất bại nhưng thủng lưới tới 8 bàn, nhiều nhất top 5. Văn Lâm, được trao áo thi đấu số 1 có trọng trách giúp hàng thủ cải thiện phong độ, dù vậy anh vẫn cần nỗ lực để cạnh tranh suất bắt chính với thủ thành kỳ cựu Kim Jin Hyeon.

Văn Lâm và bạn gái Yến Xuân thể hiện tình cảm trên mạng xã hội trước khi "yêu xa"

Ngoài J-League, Cerezo Osaka còn tham dự nhiều đấu trường như vòng play-off AFC Champions League, Cúp Hoàng Đế Nhật Bản, vì vậy cơ hội ra sân dành cho Văn Lâm rất rộng mở.

Sự kiện Văn Lâm chuẩn bị tái xuất sân cỏ là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Được ăn tập trong môi trường bóng đá hàng đầu châu Á, thủ thành Việt kiều được kỳ vọng sớm lấy lại phong độ trước khi cùng đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tại UAE vào tháng 6.

