CLB Ngoại hạng Anh lười mua sắm vào phiên chợ mùa đông: Lý do vì sao?

Kỳ chuyển nhượng mùa đông ảm đạm qua nhiều năm

Tháng 1 là giai đoạn để các đội bóng Ngoại hạng Anh "thắt lưng, buộc bụng". Điều này trái ngược với kỳ chuyển nhượng hè, thời điểm các CLB sẵn sàng "vung tay quá trán".

Điều này được minh chứng trong 10 mùa giải gần nhất. Cụ thể, chỉ có khoảng 2,6 tỷ bảng được các đội bóng Ngoại hạng Anh sử dụng ở các kỳ chuyển nhượng mùa đông. Con số này chỉ chiếm khoảng 15,9% so với tổng số tiền mà các CLB chi tiêu trong tất cả các kỳ chuyển nhượng (16,3 tỷ bảng).

Tình tình này còn tiếp tục ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025 và trong tương lai gần. Do khoảng thời gian chuyển nhượng mùa đông chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nên các cầu thủ thường bị độn giá khá cao. Chưa kể các đội bóng có xu hướng dồn tiền để chuẩn bị cho mùa bóng tiếp theo.

MU muốn thanh lý Rashford ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025 nhưng vẫn chưa làm được

Vào mùa giải 2023/24, một nửa đội tại Ngoại hạng Anh không chi đồng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mức chi tiêu của các CLB chỉ rơi vào 4% trong kỳ chuyển nhượng này. Con số thấp kỷ lục ấy có lẽ không lặp lại ở mùa bóng 2024/25, nhưng nó giúp nhấn mạnh cho mọi người thấy rằng các đội bóng Anh dè dặt ra sao trong việc mua sắm vào giữa mùa giải.

Tất nhiên vẫn có những mùa bóng ngoại lệ. Như vào mùa 2010/11, 38% mức chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng của các đội Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 1. Một số thương vụ đáng chú ý như Torres sang Chelsea với mức phí 50 triệu bảng, hay Andy Carroll cập bến Newcastle với giá 35 triệu bảng.

Gần đây nhất là vào tháng 1/2023, khi "bom tấn" được Chelsea kích hoạt. "The Blues" chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí lên đến 106 triệu bảng. Nhưng vào thời điểm đó, cũng chỉ có Chelsea dám chi đậm như vậy ở kỳ chuyển nhượng mùa đông bởi họ mới đổi chủ.

Enzo Fernandez hiện vẫn là thương vụ đắt giá nhất được thực hiện ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

Những HLV vĩ đại như Sir Alex hay Arsene Wenger chưa bao giờ thích mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thậm chí trong mùa giải cuối cùng làm việc ở Arsenal, Wenger còn kêu gọi loại bỏ phiên chợ mùa đông.

Không riêng Ngoại hạng Anh, các đội bóng khác ở châu Âu cũng không mặn mà với việc mua sắm vào tháng 1. Theo dữ liệu từ Football Benchmark, từ mùa giải 2018/19 cho đến mùa 2023/24, chi tiêu của các đội thi đấu tại các giải VĐQG thuộc châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ bằng 18% so với phiên chợ hè.

Lý do khiến các đội bóng Anh lười mua sắm vào tháng 1?

Tờ The Athletic tiết lộ 1 chủ tịch của CLB ở Ngoại hạng Anh chưa bao giờ thích mua sắm trong tháng 1. Việc vung tiền chỉ xảy ra khi CLB thực sự cần có sự bổ sung nhân sự.

Ví dụ như với Man City, họ buộc phải móc hầu bao ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025. Dự kiến nửa xanh thành Manchester chi khoảng 140 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Lý do để Man City phá lệ là bởi "The Citizens" có quyết tâm đua top 4 Ngoại hạng Anh và cải thiện thành tích thi đấu ở Cúp C1. Trong khi đó, đội hình của họ hiện tại không đủ chất lượng do bị "bão" chấn thương hoành hành.

Man City chi đậm vào tháng 1/2025

Trước đây, Man City chi 57 triệu bảng để mua Laporte vào tháng 1/2018. Đó là thời điểm hiếm hoi mà đội chủ sân Etihad có hợp đồng lớn vào phiên chợ đông.

Ngoài Man City, các đội bóng thuộc nhóm trụ hạng cũng cần mua sắm vào tháng 1/2025. Nhưng mức chi tiêu của họ không hề lớn bởi rào cản về tài chính. Như Wolves mua Agbadou từ Reims với giá 14 triệu bảng, còn Ipswich Town mang về Philogene từ Aston Villa khi bỏ ra 20 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, các đội có lực lượng đủ tốt như Liverpool sẽ "án binh bất động". Đoàn quân HLV Slot không bộc lộ nhiều điểm yếu nên việc mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025 là thừa thãi.

Nếu nói kỳ chuyển nhượng mùa đông quá dư thừa thì đó sẽ là quan điểm hơi phiến diện. Nhưng tầm quan trọng của phiên chợ này không đủ để khiến cầu thủ và CLB mặn mà.

Các đội bóng không muốn mất người trong lúc mùa bóng đi đến giai đoạn quan trọng. Còn cầu thủ nếu xác định rời đi cũng chỉ thích đó là vụ chuyển nhượng mua bán đứt, thay vì rời đi dưới dạng cho mượn. Chưa kể việc hòa nhập với đội bóng mới trong thời gian ngắn cũng là thách thức với không ít cầu thủ, cho dù đó có là ngôi sao lớn.

Chốt lại, việc mua sắm vào tháng 1 chỉ là phương án đối phó của các đội bóng Anh. Số tiền bỏ ra để đầu tư vào kỳ chuyển nhượng hè sẽ an toàn và nhiều cơ hội hơn.