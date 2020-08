Choáng Chelsea đón siêu trung vệ PSG & sao trẻ 90 triệu bảng ngay tuần này?

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 20:26 PM (GMT+7)

Chelsea có thể chào đón 2 "bom tấn" cập bến Stamford Bridge ngay trong tuần này.

Chelsea đồng ý mức giá 90 triệu bảng cho Kai Havertz

Nguồn tin từ tờ DailyMail xác nhận BLĐ Chelsea đã đồng ý trả mức phí chuyển nhượng lên tới 90 triệu bảng để chiêu mộ Kai Havertz từ Bayern Leverkusen.

Kai Havertz đang chờ ngày để chính thức cập bến Chelsea

Tiền vệ tấn công 21 tuổi được xem là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Lampard mùa Hè năm nay. Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng thương vụ đã được tháo gỡ ở nút thắt quan trọng nhất là mức giá. Cụ thể, phía Chelsea sẽ trả 72 triệu bảng, kèm theo các điều khoản phụ khác, tổng cộng khoảng 90 triệu bảng để Leverkusen đồng ý nhả người.

Dự kiến trong tuần này, thương vụ bom tấn sẽ được công bố sau khi các bên hoàn tất các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan. Kai Havertz cũng sẽ bay sang London trong 1-2 ngày tới để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

Lộ ảnh siêu trung vệ PSG khoác áo Chelsea, triệu fan háo hức

Sau khi trận chung kết Champions League năm nay khép lại với thất bại dành cho PSG, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra cho tương lai của trung vệ Thiago Silva. Được biết, đã có những cuộc đàm phán giữa người đại diện của ngôi sao Brazil và các đội bóng khác tại châu Âu, trong đó có Chelsea.

Thiago Silva đang rất được người hâm mộ Chelsea chào đón

Những bức ảnh Thiago Silva mặc áo đấu Chelsea xuất hiện trong bối cảnh đội trưởng PSG sẽ đáo hạn hợp đồng với đội bóng nước Pháp và Premier League được cho là giải đấu mà trung vệ kỳ cựu này đang hướng tới. Tờ The Athletic thậm chí còn khẳng định Thiago Silva đã trở thành tân binh thứ 3 của Chelsea trong mùa hè này, sau hai thương vụ chiêu mộ Hakim Ziyech và Timo Werner.

Tuy nhiên, hình ảnh Thiago Silva được cho là ảnh ghép do người hâm mộ và báo chí xử lý, mà không phải ảnh chính thức do phía Chelsea cung cấp. Tuy nhiên, động thái này là hoàn toàn có cơ sở khi bản thân Thiago Silva đã phát biểu sau trận chung kết Champions League rằng đây chính là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG.

Trung vệ kỳ cựu người Brazil sẽ trở thành tân binh thứ 3 của Chelsea?

Ngôi sao của PSG dự kiến ​​sẽ rời sân Công viên các hoàng tử theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tiết lộ bến đỗ mới do còn đang cân nhắc các điều khoản cá nhân. Bên cạnh Chelsea, Fiorentina cũng là đội bóng được cho là đã liên hệ với Thiago Silva. Dẫu vậy, so với Chelsea, đội bóng Serie A tỏ ra yếu thế hơn về mọi mặt. Đồng thời, Silva cũng tiết lộ anh không muốn chơi bóng tại giải VĐQG Italia sau khi rời PSG.

Chelsea đang nỗ lực bổ sung các ngôi sao cho hàng phòng ngự. HLV Frank Lampard thừa nhận "The Blues" cần phải mua sắm quyết liệt hơn khi hàng thủ của họ đã phải chịu tới 54 bàn thua ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua (thành tích tệ nhất trong top 10 đội dẫn đầu). Trong khi đó tờ Daily Mail khẳng định Chelsea sẽ ký hợp đồng 1 năm với Silva và mọi chuyện lúc này chỉ còn là vấn đề thủ tục liên quan đến giấy tờ.

Ngoài Silva, Chelsea cũng gần như hoàn tất hợp đồng với hậu vệ trái Ben Chilwell từ Leicester City. Ngôi sao người Anh được đánh giá là hậu vệ hàng đầu giải Ngoại hạng Anh và là mục tiêu mà đội chủ sân Stamford Bridge đã theo đuổi từ khá lâu.

