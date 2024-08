Chelsea đạt thỏa thuận mua “Lukaku mới” đang đá cho tuyển U23 Tây Ban Nha

Chelsea sẽ có một trung phong mới trong mùa giải 2024/25 và HLV Enzo Maresca với thói quen khi gặp các đội chơi lùi sâu là chuyển sang tạt cánh đánh đầu sẽ có một mục tiêu để đưa bóng vào vòng cấm đối thủ. Theo Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid để mua tiền đạo Samu Omorodion.

Samu Omorodion sẽ gia nhập Chelsea với giá 35 triệu bảng từ Atletico Madrid

Romano cho biết mức giá Chelsea trả cho Atletico Madrid sẽ là 35 triệu bảng và thanh toán ngay, không có kèm phụ phí. Còn cá nhân Omorodion đã đồng ý bản hợp đồng 7 năm với Chelsea và anh giờ sẽ chờ tới lúc sang London để kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng, do anh vẫn đang tập trung cùng U23 Tây Ban Nha để đá nốt trận tranh HCV Olympic.

Nguồn tin cho biết Omorodion mặc dù được không ít CLB theo đuổi, trong đó nổi bật nhất là Bayer Leverkusen của HLV Xabi Alonso, nhưng lời mời của Chelsea là hấp dẫn nhất. Omorodion hứa hẹn sẽ có một vị trí đá chính ở Stamford Bridge dễ hơn so với ở Leverkusen, bởi tại Leverkusen đã có một trung phong khác tương tự như anh là Victor Boniface, trong khi Chelsea chỉ có Nicolas Jackson và chân sút này không có lối chơi sức mạnh như Omorodion.

Được đánh giá là một trong những tài năng lứa tuổi U23 sáng giá của châu Âu, Samu Omorodion trưởng thành tại Granada trước khi về Atletico Madrid năm 2023 và được cho Alaves mượn. Anh ghi 8 bàn tại La Liga mùa trước cho Alaves, trong đó chọc thủng lưới Barcelona cả 2 trận lẫn cho Nacho của Real Madrid ăn thẻ đỏ trực tiếp.

Mặc dù giàu tiềm năng nhưng sau khi Atletico chia tay Alvaro Morata, Omorodion đã không được Atletico đánh giá cao nên họ mua Alexander Sorloth từ Villarreal với kế hoạch cặp chân sút này với Julian Alvarez mua từ Man City. Do đó Chelsea có cơ hội để bổ sung Omorodion vào hàng công của đội.

Omoridion đánh đầu tung lưới U23 Ai Cập ở Olympic

Rất to con và dày người, Omorodion được đánh giá là một trung phong cắm lợi hại bởi không chỉ to khỏe và hay thắng thế trên không, anh còn thuận cả 2 chân. Bước một của Omorodion còn cần được cải thiện khiến người ta so sánh anh với Romelu Lukaku, nhưng khác với Lukaku tốc độ của Omorodion nhanh hơn rất nhiều nên anh biết phá bẫy việt vị, cũng như tham gia pressing khi không có bóng.

Chelsea đang không có một tiền đạo kiểu Omorodion, Nicolas Jackson chơi tiền đạo cắm nhưng Jackson không hoạt động quanh vòng cấm nhiều như cầu thủ người Tây Ban Nha và chơi thiên về rê dắt lẫn dàn xếp tình huống. Trong trường hợp Chelsea gặp phải các đội đá lùi thấp, có Omorodion trên sân mang lại cho họ giải pháp chơi tạt bóng bổng để cầu thủ người gốc Nigeria đánh đầu.

