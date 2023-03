BXH FIFA ngày 12/4: Croatia gây ấn tượng

Được cộng 111 điểm, tăng 5 bậc vươn lên vị trí thứ 4 thế giới. Người hâm mộ có thể bất ngờ với vị trị này của Croatia, nhưng đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Slaven Bilic cùng các học trò của mình. Khi liên tiếp học vượt qua Serbia và xứ Wales ở bảng A vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, trong tháng vừa qua.

Bồ Đào Nha cũng có được thành tích đáng khích lệ trong tháng này khi tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 5 thế giới. Trong khi những đại gia ở Châu Âu như Italia (-3 bậc), Anh (-3 bậc), Hà Lan (-1 bậc).

Ở Châu Á, Nhật Bản tụt 3 bậc xuống thứ 29 song vẫn là đội có thứ hạng cao nhất châu lục. Đội tuyển Việt Nam mặc dù bị tụt 3 bậc, nhưng chúng ta vẫn là đội tuyển có số điểm và thứ hạng cao nhất Đông Nam Á.

Bảng Xếp Hạng Thế Giới

TT Đội Tuyển Tổng điểm tính đến 11/04/2013 +- XH so với tháng 03/2013 1 Tây Ban Nha 1,538 0 2 Đức 1,428 0 3 Argentina 1,292 0 4 Croatia 1,191 5 5 Bồ Đào Nha 1,163 2 6 Colombia 1,154 0 7 Anh 1,135 -3 8 Italy 1,117 -3 9 Hà Lan 1,093 -1 10 Ecuador 1,056 1 11 Nga 1,052 -1 12 Bờ Biển Ngà 1,008 1 13 Hy Lạp 986 -1 14 Mexico 971 1 15 Thụy Sỹ 967 -1 16 Bỉ 953 3 17 Uruguay 932 -1 18 Pháp 914 -1 19 Brazil 909 -1 20 Đ an M ạch 900 5 21 Bosnia-Herzegovina 896 2 22 Ghana 874 -2 23 Chile 870 -1 24 Thụy Điển 838 -3 25 CH Séc 829 2 26 Mali 826 -2 27 Montenegro 789 1 28 Mỹ 779 5 29 Nhật Bản 773 -3 30 NaUy 760 -1

Bảng Xếp Hạng Châu Á

FIFA AFC Đội Tuyển Tổng điểm tính đến tháng 11/04/201 3 +- XH so với tháng 3/201 3 29 1 Nhật Bản 773 -3 42 2 Hàn Quốc 644 5 46 3 Australia 624 -7 56 4 Iran 538 1 66 5 Uzbekistan 521 -7 76 6 Jordan 462 14 89 7 U.A.E 423 9 96 8 Iraq 396 -2 98 9 Trung Quốc 388 11 102 10 Qatar 346 -4 103 11 Oman 344 2 108 12 Saudi Arabia 324 -2 112 13 Tajikistan 312 40 113 14 Kuwait 311 0 115 15 Triều Tiên 310 -13 117 16 Bahrain 291 0 129 17 Lebanon 242 1 131 18 Turkmenistan 235 9 132 19 Việt Nam 234 -3 137 20 Syria 215 -3 139 21 Afghanistan 210 2 140 22 Thailand 208 -5 142 23 Kyrgyzstan 206 59 143 24 Philippines 204 2 149 25 India 178 -6 150 26 Hồng Kông 176 9 151 27 Palestine 170 -1 154 28 Băng La Đét 161 3 155 29 Myanmar 155 0 158 30 Maldives 152 3 163 31 Malaysia 141 1 165 32 Singapore 133 -3 168 33 Lào 118 0 168 34 Pakistan 118 3 170 35 Indonesia 117 -4 171 36 Nepal 108 4 172 37 Sri Lanka 103 1 174 38 Yemen 100 -4 176 39 Đài Loan 90 -2 179 40 Mông Cổ 67 -1 183 41 Guam 65 -4 186 42 Brunei Darussalam 52 0 186 43 Timor-Leste 52 0 189 44 Cambodia 50 -4 202 45 Macau 14 -4 207 46 Bhutan 0 0

