Bước ngoặt của Nguyễn Filip

Ngày 19/12, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Filip Nguyễn của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Tại buổi lễ, gia đình và cầu thủ Nguyễn Filip gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã quan tâm, hỗ trợ để thủ môn này có được quốc tịch Việt Nam.

Nguyễn Filip nhận quốc tịch Việt Nam.Ảnh: CAHN.

Thủ môn của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cũng đã đổi tên thành Nguyễn Filip. Đây là tiền đề để cầu thủ này có thể khoác áo tuyển Việt Nam thời gian tới.

Nguyễn Filip chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin được cảm ơn Chủ tịch nước, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đại sứ Cộng hòa Séc, CLB Công an Hà Nội. Tôi xin hứa nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương”.

Một trong những tin vui đến với Filip Nguyễn là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận anh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA. Anh cũng đã góp mặt trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Vào ngày 28/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Nguyễn Filip đang nỗ lực để được huấn luyện viên Troussier lựa chọn. Anh được xem là nhân tố giúp tuyển Việt Nam có chiều sâu hơn về nhân sự.

Nguyễn Filip từng thi đấu tại châu Âu, góp mặt ở nhiều đấu trường lớn như Europa League hay Conference League. Nguyễn Filip có nhiều yếu tố phù hợp với triết lí của huấn luyện viên Troussier như chơi chân tốt, khả năng ra vào khung thành, phán đoán tình huống nhạy bén,...

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nguyễn Filip. Anh từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh cũng đã trải qua quá trình dài trong hành trình xin thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Bây giờ là cơ hội mới trong sự nghiệp bóng đá của Nguyễn Filip.

Sau trận đấu giữa Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và Quảng Nam ở vòng 6 V.League 2023-2024, Nguyễn Filip đã chia sẻ: “Tôi đã biết mình nằm trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup. Ban đầu, do chưa có căn cước công dân nên cơ hội rất khó khăn nhưng rất may là tôi đã hoàn thành các thủ tục kịp thời.

Để có tên trong danh sách cuối cùng đi Asian Cup, tôi sẽ cố gắng tập luyện hết sức. Mọi thứ còn lại sẽ do huấn luyện viên trưởng quyết định. Tôi đang cố gắng nói tiếng Việt tốt hơn. Mọi người đã có thể hiểu những gì tôi nói nên tôi nghĩ, tiếng Việt của mình đang cải thiện hằng ngày”.

Trong đợt tập trung sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đây là giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ gặp thử thách lớn. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Indonesia, Iraq và Nhật Bản. Đây đều là đối thủ mạnh, đặc biệt là Iraq và Nhật Bản.

Nếu Nguyễn Filip được lựa chọn lên đợt tập trung lần này, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với một thủ thành Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm. Điều này giúp cho huấn luyện viên Troussier có thêm nhiều lựa chọn chất lượng.

Thực tế, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, có thời điểm tuyển Việt Nam đã đứng trước những lựa chọn khác nhau khi vắng Đặng Văn Lâm. Nói đúng hơn thì chúng ta không có nhiều phương án chất lượng. Từ Tấn Trường, Văn Toản hay Nguyên Mạnh đều dừng ở mức tròn vai. Chính vì thế, sự xuất hiện của Nguyễn Filip được xem là một nhân sự có thể là một lựa chọn mới. Vấn đề còn lại là Nguyễn Filip sẽ hoà nhập ra sao khi khoác áo tuyển Việt Nam. Vấn đề ngôn ngữ có thể không phải rào cản quá lớn ở vị trí thủ môn, nhưng anh cần hiểu được triết lý của ông Troussier cũng như sự ăn ý với các đồng đội.

Nguyễn Filip có cơ hội, bây giờ là lúc anh sẽ cần nắm lấy và thể hiện.

2 trận đấu áp dụng công nghệ VAR tại vòng 7 V.League

Theo thông báo từ ban tổ chức, tại vòng 7 Night Wolf V.League 2023-2024, 2 trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR là Hà Nội FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai.

Ở cặp đấu đầu tiên, Hà Nội FC đang dần lấy lại nhịp chiến thắng và dần trở lại nhóm đầu bảng xếp hạng. Ở lượt trận vừa qua, Văn Quyết và đồng đội thắng 2-0 trước Thể Công Viettel, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Do vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dự đoán sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Hàng Đẫy vào ngày 22/12 tới đây. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trải qua giai đoạn khủng hoảng khi xếp cuối bảng xếp hạng, sau thất bại 0-4 trước Bình Định.

Ở cặp đấu còn lại, cả Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đều thất bại ở vòng đấu vừa qua. Nam Định để thua 2-3 trước Bình Dương và mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thua trước Sông Lam Nghệ An trên sân khách. Nhìn vào lực lượng và thứ hạng hiện tại, ưu thế trận đấu thuộc về đội chủ nhà Nam Định.

Hai trận đấu trên đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đồng ý cho phép áp dụng VAR, hỗ trợ tốt cho các trọng tài điều hành trận đấu.

Trong một vài vòng đấu trở lại đây, các tình huống cần VAR hỗ trợ, quyết định đưa ra đều mang đến sự chính xác. Thời gian trao đổi, phối hợp giữa các trọng tài cũng được rút ngắn hơn. Điều này cho thấy, VAR đang trở nên quen thuộc tại V.League. Sự có mặt của công nghệ này sẽ giúp các vấn đề chuyên môn được đảm bảo hơn, hứa hẹn sự hấp dẫn ở mỗi trận đấu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]