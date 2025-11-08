Về mặt đóng góp chuyên môn, Williams gần như vô hình, chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 8 trận ra sân trên mọi đấu trường. Sự sa sút của anh ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung của Athletic Club, đội bóng hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 11 La Liga và đứng thứ 27 tại vòng phân hạng Champions League sau khi để thất thủ trước Newcastle 0-2 mới đây.

Với tư cách là người nhận thù lao cao nhất phòng thay đồ, Williams chìm nghỉm trong đống kỳ vọng, trở thành tâm điểm của những tiếng thở dài chua chát, thậm chí bị chính người hâm mộ xứ Basque huýt sáo phản đối.

Uy tín bị đe dọa nghiêm trọng bởi phong độ thảm họa, việc các CLB lớn nhòm ngó đến Williams đương nhiên là xa xỉ.

Không dừng lại ở bản thân Williams, giới lãnh đạo Bilbao còn đứng trước nguy cơ phá sản kế hoạch kiếm lời từ cầu thủ con cưng. Dù đã nâng mức giải phóng hợp đồng lên tới 90 triệu Euro (tăng 30 triệu Euro so với mức cũ) trong bản giao kèo mới, nhưng với tình hình hiện tại, con số trên gần như là bất khả thi để bất kỳ câu lạc bộ nào chấp nhận chi trả.