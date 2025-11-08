Lưu bài viết thành công
Nico Williams từng khiến Barcelona phải trải qua cảm giác cay đắng tột độ trên thị trường chuyển nhượng khi anh có lần thứ 2 liên tiếp khước từ lời mời gọi của gã khổng lồ xứ Catalunya để ở lại Athletic Bilbao lập nên đế chế riêng. Tuy nhiên, “cánh cửa này khép lại đồng nghĩa 1 chân trời mới mở ra”, “Blaugrana giờ đây có thể tự hào vỗ ngực đắc thắng: “Ai cần Williams”?
Williams từng khiến Barca bẽ mặt
Mùa hè 2025 từng được định sẵn là thời điểm để Barca dốc toàn lực chiêu mộ Nico Williams. Ngôi sao trẻ của Athletic Bilbao, với phong độ bùng nổ tại Euro 2024 cùng đồng đội ăn ý Lamine Yamal, đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để các nhà đương kim vô địch La Liga hoàn tất khát vọng thâu tóm bộ đôi chạy cánh đình đám nhất Tây Ban Nha.
Dù có điều khoản giải phóng hợp đồng khá đắt đỏ (khoảng 58 triệu Euro, chưa tính thuế), nhưng để chiều lòng thần đồng Yamal, đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng móc hầu bao chơi lớn và từng có thời điểm, báo chí xứ Bò Tót đã vẽ nên cái kết đẹp cho người hâm mộ “Blaugrana”.
Tuy nhiên, ở phút cuối, cầu thủ 23 tuổi này đã thực hiện một cú "quay xe" bất ngờ, ký vào bản hợp đồng gia hạn béo bở với Bilbao. Quyết định được xem như lời khẳng định về lòng trung thành, đồng nghĩa với việc Williams từ chối một suất đá chính quan trọng trong dự án đầy tham vọng của HLV Hansi Flick.
Barca nên thở phào?
Thế nhưng, chính quyết định ban đầu đem đến cảm giác cay đắng này, giờ đây lại trở thành điềm may mắn không tưởng cho gã khổng lồ xứ Catalunya. Kể từ đầu mùa giải 2025/26, Williams phải trả giá đắt cho quyết định của mình.
Ở độ tuổi đẹp nhất cho một chân chạy cánh tấn công, chân sút sinh năm 2002 này lại rớt phong độ không phanh, đồng thời phải vật lộn với hàng loạt ca chấn thương. Tình hình trở nên tồi tệ khi cầu thủ người Tây Ban Nha được cho mắc chứng đau vùng háng, vấn đề mà tờ Sport nhận định không hề nhẹ, khiến Williams nghỉ thi đấu nhiều tháng.
Theo thống kê, nhà vô địch EURO 2024 đã bỏ lỡ 6 trận đấu đầu mùa, bao gồm cả các cuộc đọ sức quan trọng với Arsenal hay Newcastle United tại Champions League.
Williams như “người vô hình” từ đầu mùa giải
Về mặt đóng góp chuyên môn, Williams gần như vô hình, chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 8 trận ra sân trên mọi đấu trường. Sự sa sút của anh ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung của Athletic Club, đội bóng hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 11 La Liga và đứng thứ 27 tại vòng phân hạng Champions League sau khi để thất thủ trước Newcastle 0-2 mới đây.
Với tư cách là người nhận thù lao cao nhất phòng thay đồ, Williams chìm nghỉm trong đống kỳ vọng, trở thành tâm điểm của những tiếng thở dài chua chát, thậm chí bị chính người hâm mộ xứ Basque huýt sáo phản đối.
Uy tín bị đe dọa nghiêm trọng bởi phong độ thảm họa, việc các CLB lớn nhòm ngó đến Williams đương nhiên là xa xỉ.
Không dừng lại ở bản thân Williams, giới lãnh đạo Bilbao còn đứng trước nguy cơ phá sản kế hoạch kiếm lời từ cầu thủ con cưng. Dù đã nâng mức giải phóng hợp đồng lên tới 90 triệu Euro (tăng 30 triệu Euro so với mức cũ) trong bản giao kèo mới, nhưng với tình hình hiện tại, con số trên gần như là bất khả thi để bất kỳ câu lạc bộ nào chấp nhận chi trả.
Rashford “còn hơn lính cứu hỏa”
Giờ đây, nhìn về xứ Catalunya, Williams ắt hẳn phần nào chạnh lòng vì cơ hội thi đấu cho 1 CLB vĩ đại như Barca đã vuột mất. Mọi thứ có lẽ còn trở nên day dứt hơn khi người thay thế anh, Marcus Rashford, lại thăng hoa bất ngờ, cặp cùng Yamal để tạo nên một trong những đôi cánh đáng gờm bậc nhất lục địa già hiện tại.
Sau những tháng ngày u ám, mâu thuẫn và bị xem là "người thừa" tại Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim, tiền đạo người Anh đã đến xứ Catalunya theo dạng cho mượn như sự lựa chọn cứu rỗi sự nghiệp và Rashford thực sự đã đúng.
Tận dụng triệt để chấn thương của Raphinha, Rashford chiếm trọn niềm tin của Flick cho vai trò tiền đạo trái, dần trở thành niềm cảm hứng mới đối với khắp 4 phía khán đài thánh địa Nou Camp.
Những con số thống kê đẹp như tranh chính là minh chứng xác đáng cho đà hồi sinh mạnh mẽ từ cầu thủ 28 tuổi. Sau 15 trận chinh chiến trên mọi đấu trường, tiền đạo sinh năm 1997 trực tiếp góp công vào 13 bàn thắng (6 bàn và 7 kiến tạo), hiệu suất vượt xa kỳ vọng và ngang ngửa với phong độ đỉnh cao mùa giải 2022–23.
Barcelona và Williams, giờ ai mới cười ai?
Điều đáng nói, ở các trận cầu then chốt, Rashford không hề ”tàng hình” như Williams. Anh không chỉ kiến tạo cho Fermín López trong trận El Clásico mà còn ghi cú đúp vào lưới Olympiacos. Tờ Marca còn từng phải thốt lên, đặc biệt ca ngợi tinh thần chiến đấu của Rashford, đặc biệt trong chiến thắng 3-1 trước Elche tại La Liga cuối tuần qua.
Hơn 70 phút góp mặt trên sân, cựu ngôi sao của Aston Villa tung tới 6 cú sút trước khi ghi bàn ở phút 61. Ngoài ra, Rashford chăm chỉ tham gia hỗ trợ từ xa, gây áp lực tầm cao liên tục với các hậu vệ đối thủ, khơi dậy tinh thần chiến đấu cho đồng đội, hình ảnh trái ngược vẻ ủ rũ thời điểm còn thi đấu tại Premier League.
Màn trình diễn của Williams và Rashford tại La Liga từ đầu mùa. Theo: Sofascores
Điều gì đến cũng phải đến, hiệu suất thăng hoa nhanh chóng giúp Rashford thuyết phục ban lãnh đạo Barca phải kích hoạt điều khoản mua đứt mình mùa hè tới.
Điều đáng nói hơn cả, theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định CLB xứ Catalunya chỉ cần móc hầu bao khoảng 35 triệu Euro để chính thức sở hữu chân sút sinh năm 1997 – mức giá chỉ bằng 1/3 so với số tiền họ phải chi cho Williams.
Hơn thế nữa, vì tình yêu và khao khát tiếp tục sự nghiệp tại Nou Camp, Rashford còn sẵn sàng giảm sâu mức lương hiện tại (hơn 350.000 euro mỗi tuần), nhằm giúp CLB đảm bảo trần lương nghiêm ngặt của La Liga.
Chung quy, việc Barca hụt Williams để rồi tìm đến Rashford là kịch bản bất ngờ nhưng lại đem đến ngã rẽ định mệnh mở lối thành công. Giờ đây, khi so sánh với Williams đang đánh mất mình với Rashford thăng hoa rực rỡ, được chào đón với mức giá "hời" và thái độ hợp tác tuyệt đối, có lẽ câu hỏi không còn là ai nuối tiếc ai, mà là Barcelona và Williams, giờ ai mới cười ai?
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/11/2025 08:07 AM (GMT+7)