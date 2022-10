Báo Indonesia lo bị FIFA trừng phạt nặng sau thảm kịch hơn 100 người chết

2 ngày sau thời điểm thảm kịch ở sân Kanjuruhan, tỉnh Đông Java, Indonesia, phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cảnh tượng hỗn loạn ở sân Kanjuruhan tối 1/10. Ảnh AFP

Tuy nhiên, báo chí Indonesia thừa nhận, việc cảnh sát dùng hơi cay trong sân vận động là trái quy định và điều này có thể khiến bóng đá xứ vạn đảo bị FIFA trừng phạt.

“Hoàn toàn có khả năng FIFA trừng phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), bao gồm đóng cửa các giải Liga 1, Liga 2 và Liga 3, đồng thời cấm bóng đá Indonesia tham gia các hoạt động quốc tế trong 8 năm.

Tồi tệ hơn, FIFA có thể tước tư cách thành viên của PSSI tại tổ chức này, như từng làm hồi năm 2015. Nếu điều đó xảy ra, đấy lại là tổn thất lớn cho bóng đá Indonesia”, Indo Sports phân tích.

Chưa hết, tờ báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo còn lo ngại, FIFA sẽ tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia do lo ngại các vấn đề an ninh, an toàn.

“Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã bày tỏ quan ngại về điều này. PSSI sẽ cố gắng thuyết phục FIFA, để Indonesia vẫn có thể đăng cai giải trẻ thế giới”, Indo Sport thông tin.

Trước đó, sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân Kanjuruhan, CĐV đội chủ nhà đã tràn xuống sân đập phá tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Cảnh sát không kiểm soát được tình hình nên đã dùng hơi cay bắn vào đám đông và cả khán đài.

Hàng ngàn CĐV tìm cách tháo chạy, giẫm đạp lên nhau, số khác bị ngạt khí. Sự việc khiến 125 người tử vong và hàng trăm người khác bị thương.

