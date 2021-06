Vòng chung kết châu Á VBL International Series 2021: Đại diện Việt Nam giành ngôi Á quân

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 15:19 PM (GMT+7)

Lê Huy Hải, game thủ FIFA Online 4 với biệt danh Lee Hariii xuất sắc giành ngôi á quân vòng chung kết VBL International Series 2021 khu vực châu Á.

Vòng đấu nội bộ quốc gia

Lê Huy Hải trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử VBL International Series tại Việt Nam - bộ môn FIFA Online 4, sau khi vượt qua hơn 300 VĐV khác trong hai ngày 16/5 và 23/5. Anh cùng Nguyễn Lê Thanh Tòng, Trần Trung Hiếu và Vũ Quang Huy đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á diễn ra vào ngày hôm qua.

Lê Huy Hải giành chiến thắng trong trận tranh ngôi Á quân VBL International Series

Ở vòng đấu đầu tiên cấp khu vực, bốn game thủ Việt Nam đá vòng tròn theo thể thức đánh ba thắng hai (BO3), chọn ra một game thủ có thành tích tốt nhất bước vào vòng chung kết, tranh tài với hai VĐV của Thái Lan và Trung Quốc. Lê Huy Hải chứng minh đẳng cấp của nhà vô địch Việt Nam khi hạ gục các đối thủ đồng hương để lọt vào top 3 game thủ xuất sắc nhất châu Á.

Vòng chung kết Châu Á

Tại vòng chung kết, ba game thủ tới từ ba quốc gia đá vòng tròn một lượt theo thể thức BO3. Huy Hải chạm trán VĐV có biệt danh Faze TD Keane của Thái Lan ngay ở lượt trận đầu tiên. Trước một đối thủ chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, LeeHariii của Việt Nam nhận hai thất bại với cùng tỉ số 1-0. Faze TD Keane tiếp tục đánh bại Wolves Qiu của Trung Quốc ở trận đấu thứ hai để chính thức đăng quang, và biến cặp đấu cuối cùng giữa LeeHariii và Wolves Qiu trở thành cuộc cạnh tranh ngôi á quân.

Huy Hải để thua 1-4 ngay trong trận mở màn, nhưng thất bại này không khiến cho game thủ của Việt Nam nản chí. Anh hạ gục đối thủ 3-1 sau hai hiệp phụ của game 2 để cân bằng tỉ số, trước khi hoàn tất cú lội ngược dòng bằng thắng lợi trên chấm luân lưu ở trận đấu quyết định. Huy Hải đoạt ngôi á quân VBL International Series 2021 khu vực châu Á cùng phần thưởng 500 USD. Trong khi đó, chức vô địch giúp game thủ Faze TD Keane của Thái Lan rinh về 1000 USD.

Về VBL International Series

VBL International Series là một trong số những giải đấu thể thao điện tử hàng đầu thế giới của bộ môn FIFA và FIFA Online, mang tới cho các tuyển thủ cơ hội được đại diện cho đội bóng thuộc Bundesliga. Là đối tác toàn diện của Bundesliga tại Việt Nam, công ty cổ phần giải trí và truyền hình Thế Hệ Mới (Next Media) đã phối hợp với Garena để tổ chức giải đấu VBL International Series tại Việt Nam trong tháng 5/2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên VBL International Series ở các quốc gia buộc phải tổ chức online, nhưng không vì thế mà sự hấp dẫn của giải đấu bị đánh mất. Tại Việt Nam, Next Media nỗ lực phối hợp cùng Garena để thay đổi thể thức, mang lại sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng FIFA Online 4 cũng như khán giả hâm mộ Bundesliga trên cả nước

Giải đấu này cũng mở ra cơ hội tốt để các game thủ xuất sắc nhất toàn quốc tranh tài cùng các VĐV tới hàng đầu châu Á. Loạt trận vòng chung kết VBL International Series khu vực châu Á chiều tối ngày 31/5 nhận được sự hưởng ứng không hề nhỏ từ cộng đồng game thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Khoảng 100 nghìn khán giả đã theo dõi luồng trực tiếp trên hệ thống các fanpage và kênh YouTube của Next Media và Garena - nhà phát hành FIFA Online 4 tại Việt Nam.

Đại diện Next Media cũng khẳng định, đơn vị sẽ còn phối hợp với Bundesliga để tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn trong tương lai, giúp giải đấu số 1 nước Đức ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

Box: Tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Thể thao và Truyền thông Thế hệ mới, Next Media tiếp tục giữ vị trí số một trong lĩnh vực này cùng với sự thành công trong kỷ nguyên vàng của bóng đá Việt Nam. Lấy đổi mới làm trọng tâm, Next Media đã nâng cấp chất lượng sản xuất, phát sóng, tiếp thị, thương mại hoá và thói quen theo dõi nội dung thể thao trên tất cả các nền tảng. Kết hợp truyền thống và phương tiện kỹ thuật số hiện đại, Next Media là đối tác chiến lược của nhiều đài Truyền hình cũng như Dailymotion, Facebook và Youtube. Với những kết quả chính thức được ghi nhận liên tục về tốc độ tăng trưởng và khả năng tối đa hoá lợi nhuận cho tất cả các đối tác liên quan như các Liên đoàn bóng đá, các nhãn hàng tài trợ và người hâm mộ, Next Media đã và đang nhanh chóng phát triển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

