Trang phục Olympic dưới bàn tay của các nhà thiết kế danh tiếng

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 13:09 PM (GMT+7)

Trong vòng chưa đầy hai tháng nữa, Thế vận hội Tokyo cuối cùng sẽ diễn ra sau khi năm ngoái bị hoãn do dịch COVID-19.

Trong vòng chưa đầy hai tháng nữa, Thế vận hội Tokyo cuối cùng sẽ diễn ra sau khi năm ngoái bị hoãn do dịch COVID-19. Trong khi mọi người trên khắp thế giới theo dõi để xem các vận động viên xuất sắc nhất của quốc gia họ thi đấu để mang về chiếc huy chương vàng, tại mỗi buổi lễ và sự kiện, các vận động viên sẽ được mặc những thiết kế dành riêng cho quốc gia do một số nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra. Đội tuyển Olympic của Mỹ luôn là một trong những đội mạnh nhất các mùa Olympic và trang phục của họ luôn gây tò mò với nhiều khán giả. Trong những năm gần đây, Ralph Lauren là tâm điểm chính trong trang phục Olympic của Đội Mỹ, tuy nhiên, các buổi lễ trước đây đã chứng kiến ​​các đại diện của đội Mỹ mặc trang phục màu đỏ, trắng và xanh dương lịch sự của hai cái tên đáng chú ý khác.

Trong khi việc Mỹ tham gia Thế vận hội bắt đầu từ thế kỷ 19, đồng phục thiết kế chỉ thực sự nổi lên cho đến năm 1976 khi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ Halston, chủ đề của một miniseries gần đây của Netflix, mang phong cách nổi tiếng của ông từ Studio 54 vào Thế vận hội mùa hè và mùa đông (cả hai sự kiện được tổ chức trong cùng một năm cho đến năm 1992). Các vận động viên mùa đông tham dự Lễ khai mạc mặc áo khoác hải quân có mũ trùm đầu và quần kaki trong khi những người tham dự thế vận hội mùa hè mặc áo khoác zip-up màu trắng với quần dài màu xanh nước biển và khăn quàng cổ sang trọng. Thật không may, một số người không thích thú với kiểu dáng vì cách tiếp cận kiểu dáng đẹp và tinh tế của Halston đã chuyển hướng rất nhiều so với những bộ đồng phục mang tinh thần yêu nước ngày xưa. Kết quả là 4 năm sau, biểu tượng denim Levi Strauss & Co. đã tiếp quản công việc này.

Tại Thế vận hội Olympic mùa đông 1980 ở Lake Placid, NY, các thành viên của đội Hoa Kỳ đã mặc những chiếc mũ cao bồi và áo khoác lông xù màu nâu lấy cảm hứng từ "Great Out West". Trong khi Hoa Kỳ không tham dự Thế vận hội mùa hè năm đó (Mỹ tẩy chay do căng thẳng chính trị với nước chủ nhà của sự kiện, Nga), thương hiệu trở lại vào năm 1984 với áo khoác và mũ bóng chày màu đỏ, trắng và xanh để nắm bắt bản chất của Niềm tự hào và tinh thần thể thao của người Mỹ.

Trong suốt những năm 1990, một số thương hiệu đã đảm nhận vai trò thiết kế đồng phục của Đội tuyển Hoa Kỳ, tuy nhiên, vào năm 2008, ông trùm thời trang người Mỹ Ralph Lauren đã hợp tác với Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, tạo dựng một mối quan hệ lâu dài tiếp tục cho đến ngày nay. Nhiều thiết kế của Lauren đã ưu ái áo khoác xanh nước biển và quần kaki, các trận đấu diễn ra vào mùa đông đã xuất hiện những chiếc áo khoác dáng lửng thể thao và thậm chí là một bộ quần áo cardigan nổi bật với những ngôi sao và kẻ sọc. Trong các trận đấu năm 2016, đội Thể dục dụng cụ nữ của Hoa Kỳ đã đeo những con báo được đính hơn 5.000 viên pha lê Swavorski.

