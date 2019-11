"Nữ hoàng phòng gym": "Chọn đồ tập sai có thể gây chấn thương, tai nạn"

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 05:00 AM (GMT+7)

Thời trang đi tập gym, yoga hay tập thể thao vận động ngoài trời cũng phải được lựa chọn kỹ càng.

Tuy từng bộ môn mà sẽ có lựa chọn đồ tập khác nhau.

Không giống như các lại quần áo thông thường, trang phục tập luyện không chỉ cần tính thời trang mà quan trọng nhất là nó phải hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu tập luyện. Do đó sự thoải mái, dễ chịu và tiện dụng là những yếu tốt quan trọng nhất mà các nàng cần lưu ý khi mua đồ tập trước khi để ý đến vẻ ngoài của chúng.

Với bề dày kinh nghiệm "chinh chiến" tại phòng tập, Hana Giang Anh đã rút ra được những tip mặc đồ cho phái đẹp vừa gợi cảm, an toàn và thoải mái trong khi tập luyện.

Có một kiến thức rất cơ bản mà những người thường xuyên tập luyện hay chơi thể thao cần biết là những môn thể dục khác nhau sẽ có trang phục đặc thù. Ví dụ, một người tập yoga không thể mặc trang phục quá bó vì nó làm ảnh hưởng đến khả năng tuần hoàn máu và lưu thông không khí của cơ thể. Do vậy các nàng hãy tìm hiểu kỹ về bộ môn mình định tập trước khi chọn lựa. Trước những thông tin đó, Hana Giang Anh chia sẻ các lưu ý khi chọn đồ tập cho phái đẹp:

- Hãy kiểm tra kỹ chất liệu vải trước khi các nàng quyết định mua một bộ đồ tập để đảm bảo nó có chất liệu tốt, thoải mái với khả năng thấm hút tốt và giúp mồ hôi bốc hơi nhanh hơn. Dri-fit là một lựa chọn khá tốt, sử dụng sợi polyester pha với cotton, được thiết kế đặc biệt để mồ hôi có thể trượt trên bề mặt vải và bốc hơi nhanh hơn, giữ cho quần áo luôn khô thoáng, không tạo ra những bệt mồ hôi như quần áo thông thường.

Đồ tập quyết định khá nhiều tới hiệu quả của buổi tập luyện.

- Các nàng hãy ưu tiên những trang phục có độ co giãn cao. Quần áo co giãn mang đến cho bạn phạm vi vận động lớn hơn và chị em sẽ thấy chúng hữu ích như thế nào khi phải tập các động tác yêu cầu kéo căng người. Thêm vào đó, nhớ chọn đai quần thun có mức đàn hồi tốt. Hầu hết các loại quần thể thao đều có thiết kế đai quần thun, chúng giúp cho việc thay đồ trở nên nhanh chóng hơn, tuy nhiên hãy chọn loại ôm vừa vòng eo của bạn. Mặc dù có thể co giãn nhưng vẫn có những đai quần rất lỏng và cũng có những cái thít rất chặt, bạn sẽ không thích nhìn thấy những ngấn thun in trên eo sau mỗi buổi tập đâu, chưa kể chúng còn tạo ra cảm giác đau rát nhẹ nữa.

- Một sai lầm cơ bản các nàng thường mắc phải khi chọn quần áo tập luyện là suy nghĩ “càng rộng càng thoải mái”. Điều đó chỉ đúng đối với một số môn yêu cầu chuyển động linh hoạt như nhảy múa và khiêu vũ. Áo sweater trễ vai, quần baggy, áo thun rách hay quần thể thao ống rộng… là những món đồ không nên mặc khi đến phòng tập gym. Chúng không chỉ khiến bạn trông như đang bơi trong mớ quần áo rộng thùng thình mà còn gây nguy hiểm nếu chẳng may vướng vào máy chạy bộ hay các loại máy hạng nặng ở phòng tập. Lựa chọn tốt nhất là áo top, croptop hoặc áo ba lỗ thể thao.

- Những bức ảnh quảng cáo có người mẫu mặc áo ba lỗ và quần đùi làm nhiều người lầm tưởng rằng quần áo tập thể dục khá mỏng manh, khá hở và không thể sử dụng được trong mùa đông hay mùa mưa. Tuy nhiên, hiện nay các hãng thời trang thể thao đã mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ cho mọi loại nhu cầu thiết yếu của khách hàng với trang phục thể thao giữ ấm cực kỳ hiệu quả như áo nhiệt, quần giữ ấm hay áo chắn gió rất thích hơp cho những nàng thích tập luyện ngoài trời.

- Các nàng đừng nghĩ rằng tập luyện thì không cần mang giày hay dùng giày nào cũng được. Những đôi giày chất lượng và phù hợp không chỉ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong quá trình tập luyện mà còn bảo vệ chân khỏi những chấn thương đáng tiếc. Chị em hãy đầu tư cho mình một đôi giày phù hợp để đảm bảo hiệu quả tập luyện cũng như bảo vệ bàn chân.

Nữ hoàng phòng gym có 10 năm gắn bó với phòng tập.

