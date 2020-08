Minh tinh Hollywood Nicole Richie "đụng" váy xanh tuyệt đẹp với Hà Hồ, Tóc Tiên

Nữ diễn viên Hollywood chọn một thiết kế từng được nhiều sao Việt mặc trước đây.

Tối qua 30/8 (theo giờ địa phương), lễ trao giải VMAs 2020 (Video Music Awards) đã được diễn ra tại New York. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thảm đỏ sự kiện được tổ chức đơn giản, các buổi biểu diễn rải rác tại 5 quận của New York với số lượng khán giả hạn chế hoặc không có.

Điều đặc biệt là các bức ảnh thảm đỏ không đến từ nơi diễn ra sự kiện. Thay vào đó dàn sao khủng của thế giới như: Miley Cyrus, Lady Gaga, Jaden Smith, Madion Beer,... chụp ảnh trước phông nền, một số người còn chụp trước lúc thảm đỏ diễn ra và gửi ảnh về chương trình.

Trong số khách mời minh tinh Nicole Richie diện một thiết kế màu xanh chuối rất nổi bật của NTK Công Trí lên thảm đỏ. Cô cũng tiết chế phụ kiện, không dùng thêm nhiều món cầu kỳ khi mix giày xanh cùng tông với màu của bộ váy.

Phía NTK Công Trí cho biết, ekip của nữ diễn viên liên lạc và chỉ định muốn được mặc thiết kế này lên thảm đỏ VMAs. Bộ váy này có sẵn và vừa với số đo của Richie và không cần phải chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào. Chất liệu vải ngoại nhập được các nhà mốt lớn thế giới như Valentino, Chanel, Dior và Oscar De Renta sử dụng.

Để đáp ứng yêu cầu từ phía người đẹp Hollywood, phía nhà tạo mẫu Việt đã nhanh chóng gửi trang phục đến trước sự kiện 1 ngày cho minh tinh Hollywood thử lại. Bộ váy vừa vặn, không cần phải chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào. Bộ váy này ở Việt Nam cũng là một sản phẩm rất được lòng mỹ nhân Việt từ: H’Hen Niê, Hoàng Thùy, Hồ Ngọc Hà, Quỳnh Anh Shyn,…

Đây không phải lần đầu tiên thiết kế của Công trí xuất hiện trên các thảm đỏ quốc tế mà trước đó nhiều gương mặt như: Sienna Miller, Julia Garner, Maren Morris... cũng từng ưu ái các thiết kế của anh.

Bộ váy được nhiều sao Việt mặc trước đây.

