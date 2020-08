Roberto Cavalli: Thiên tài sáng tạo họa tiết và chất liệu của thế giới

Roberto Cavalli là một thiên tài trong thế giới thời trang với sự sáng tạo tột bậc. Ông đã đưa hoạ tiết và những chất liệu mới đến với công chúng và không ngừng nghiên cứu để đưa các xu hướng mới đến với thế giới.

Giấc mơ của người đàn ông thổi hồn cho họa tiết

"Tôi tiếp tục thực hiện những ước mơ. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải có ước mơ. Chúng ta phải tiếp tục ước mơ." - NTK Roberto Cavalli từng nói như thế.

1970 - 2013 là thời gian kỷ niệm trùng khớp với sự trưởng thành thể hiện trong tầm nhìn của ông, và hiện thực hóa các mục tiêu thiết kế mà ông đã hướng tới từ lâu. Thời điểm đó đánh dấu con đường độc nhất vô nhị của thiên tài thiết kế có sự sáng tạo và ý chí.

Tuổi trẻ của Cavalli

Roberto Cavalli không lớn lên ở vùng đất thời trang, nhưng ở quê nhà, ông tìm thấy nghệ thuật, màu sắc và cảm giác sáng tạo. Ông sinh ra ở Florence vào ngày 15 tháng 11 năm 1940, trong một gia đình nghệ sĩ nên ông đã làm quen với nghệ thuật từ sớm. Ông nội của ông là Giuseppe Rossi - một người nổi bật trong xu hướng tranh Macchiailo, được thành lập ở Florence vào giữa Thế kỷ 19 - và những bức tranh của ông đã được trưng bày trong các căn phòng hoành tráng của Phòng trưng bày Uffizi ở Florence. Cha ông mất khi ông mới bốn tuổi, và từ đó ông tìm thấy sức mạnh và sự hướng dẫn từ mẹ, Marcella, người đóng vai trò quan trọng trong quyết định học Mỹ thuật của Roberto.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Nghệ thuật Florence, Roberto biết rằng tương lai của mình sẽ đưa ông vượt xa những cơ hội được cung cấp bởi các bằng cấp tiêu chuẩn. Con đường dẫn đến thành công của ông nằm ở nơi khác: trong thế giới của trí tưởng tượng, phát minh, sáng tạo.

Từ bản vẽ đến in trên lụa

Giữa những năm 60s, Roberto Cavalli đã vẽ, nhưng không dành quá nhiều thời gian trước giá vẽ của mình. Thay vào đó, ông di chuyển rất nhiều. Ông thường đến Como, quê hương của những nhà làm lụa nổi tiếng nhất của Ý. Thông qua việc quan sát khung dệt đang hoạt động - và những tấm lụa được in ở đó - ông đã nghĩ ra một kỹ thuật in sáng tạo cho phép ông in các mẫu của mình trên toàn bộ quần áo, chỉ bị gián đoạn bởi các trang trí và đường may. Đối với lĩnh vực tơ lụa công nghiệp, công việc của ông thực sự sáng tạo. Roberto sớm nhận ra mình đang điều hành một studio với mười sáu người và tự mình quản lý mọi công việc mà ông nhận được hoa hồng. Đây là sự khởi đầu của Stampa Cavalli (nhà in Cavalli).

Thế giới thời trang đã để mắt đến ông và sớm tạo cho ông một cơ hội tuyệt vời. Đó là năm 1969. Florence đã tổ chức một cuộc triển lãm giày lớn trên thế giới. Roberto đã gặp Mario Valentino, một cái tên đã làm nên lịch sử trong thế giới thời trang Ý và người sau đó được đánh giá cao trên toàn thế giới về trang phục da của mình. Hai người đã nảy ra ý tưởng sử dụng cùng một kỹ thuật in được sử dụng trên lụa, trên da. Trong một thời gian rất ngắn, những hoạ tiết trên da có chữ ký của Mario Valentino, Pierre Cardin, Hermès và Cavalli nghĩ tại sao lại không có những món thời trang mang chữ ký của chính Roberto Cavalli?

Ra mắt: Paris, Salon du Prêt-à-Porter, tháng 2 năm 1970. Một nhãn hiệu mới nổi bật trong số những nhãn hiệu khác trên sàn diễn thời trang quốc tế prêt-à-porter: Roberto Cavalli. Sau đó là sự ngạc nhiên và thành công ngay lập tức khi trang phục dạ hội và trang phục bơi làm bằng da in hoạ tiết được trình diễn. Nhưng đối với Roberto, điều này là không đủ. Ông quay trở lại Florence và quyết định chuyển sự sáng tạo của mình vào một món đồ bất ngờ để đưa nó lên ánh đèn sân khấu: quần jean. Năm 1972, tại Sala Bianca (White Hall) của Cung điện Pitti ở Florence, những chiếc quần patchwork, những chiếc váy mini, áo khoác maxi bằng da và quần jean đã trở thành trung tâm của sàn catwalk danh giá. Một lần nữa, sự thể hiện bất thường đã gây ra sự kinh ngạc và thành công ngoài mong đợi. Những lời truyền miệng từ những người trong ngành đã chuyển thành sự nổi tiếng trong lòng công chúng và Roberto Cavalli nhanh chóng trở thành thương hiệu phổ biến nhất ở cả các thị trường truyền thống ở châu Âu và thị trường mới nổi Hoa Kỳ.

Milan khởi thủy sự trỗi dậy của một ngôi sao

Năm 1994 đến nhanh chóng. Về mặt thời trang, những năm 80 làm sáng tỏ ánh sáng chói lòa của chủ nghĩa Baroque và chủ nghĩa Maximalism - chủ nghĩa đa dạng, cường điệu hóa. Sự khốn khó của chủ nghĩa tối giản đã chấm dứt và thương hiệu Cavalli dường như được định sẵn để trở thành nhân vật chính của xu hướng thời trang cầu kỳ.

Sau đó là thời điểm diễn ra buổi trình diễn thời trang chính thức đầu tiên của ông tại Milano Collezioni, nơi mà kiểu dáng chiếc quần jean mới của ông được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật phun sand jet đặc biệt mở ra một xu hướng mới bởi Roberto Cavalli. Xu hướng mới đánh dấu sự ra đời của một sự nữ tính mới, nâng cao và tôn vinh những người phụ nữ có thân hình đẹp.

Tuy nhiên, thuật ngữ "xu hướng" sớm trở nên quá hạn chế để mô tả thành công của ông. Roberto Cavalli đã trở thành một ngôi sao thời trang thực sự của những năm 90, một hiện tượng mà theo các nhà quan sát là được định sẵn sẽ tồn tại trong một thời gian dài vì nó được xây dựng trên lối sống chứ không phải chỉ là xu hướng theo mùa. Trí tưởng tượng và sự sáng tạo kết hợp với nghiên cứu và công nghệ đã tạo nên Cavalli. Các hoạ tiết của Cavalli đặc trưng ngày càng trở nên hiện đại. Ngay cả hoạ tiết động vật cổ điển cũng trở thành một dấu ấn đặc biệt thực sự liên tục tái tạo chính nó thông qua các hình thức đương đại mới. Về quần jean, Cavalli đã giới thiệu một cuộc cách mạng khác: sự ra đời của sợi Lycra, làm cho chúng co giãn và vẫn là xu hướng cho tới bây giờ.

