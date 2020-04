Mẹo chọn trang phục phù hợp với từng dáng người

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 17:38 PM (GMT+7)

Sau đây là cách chọn trang phục phù hợp với từng dáng người: dáng quả lê, quả táo, hình chữ nhật,... để phái đẹp tự tin hơn khi lên đồ.

1. Thân hình tam giác ngược

Cơ thể hình tam giác ngược có đặc điểm là vai ngang, ngực rộng, eo thon, hông nhỏ hơn vai. Thấy rằng phần eo sẽ là nét đẹp mà dáng người này nên khoe ra, đồng thời cần tạo hiệu ứng cho đôi vai gọn gàng hơn và tăng độ nở nang cho chiếc hông.

Do đó, phái đẹp có dáng người này nên chọn kiểu áo dáng basic, vai vừa vặn hay áo lệch vai là những mẹo giúp đôi vai của bạn trông thon gọn hơn. Trong khi đó, quần baggy, váy xếp li, quần ống rộng, váy xòe, váy dáng chữ A, váy đuôi cá,... là những món đồ bạn nên ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, áo tay bồng, có đệm mút ở phần vai, quần dáng skinny, váy body con,... là các item cấm kị.

2. Thân hình quả táo

Có thể nói, dáng quả táo gần giống với dáng hình tam giác ngược ở phần vai và hông, nhưng dáng người này sẽ có phần “đẫy đà” hơn. Do đó, kiểu trang phục dành cho thân hình tam giác ngược cũng sẽ phù hợp với bạn, song tone cổ điển, tối màu và đơn sắc nên được phái đẹp ưu tiên lựa chọn hơn cả. Ngoài ra, kiểu áo cổ chữ V và những kiểu váy xòe bồng làm tăng kích thước vòng hông là những item dành cho bạn. Đặc biệt áo hai dây, áo ống, áo kẻ ngang, họa tiết to bản,... là những item bạn nên tránh xa.

3. Thân hình quả lê

Đặc điểm nổi bật của dáng quả lê là thân người dưới to, thân người trên nhỏ, nghĩa là vai, ngực, eo nhỏ hơn hông và đùi to. Với dáng người này, kiểu áo tay bồng, có chi tiết ở phần vai sẽ giúp cơ thể bạn trở nên cân đối hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn áo ngực có nệm mút dày dặn vừa phải để làm tăng hiệu ứng cho vòng một trông nở nang hơn. Và thay vì váy xếp li, váy tầng,... là kiểu trang phục bạn nên tránh xa thì phần chân váy và quần có kiểu dáng trơn, đơn giản, độ ôm vừa phải như chân váy bút chì, quần dáng skinny,... nên được bạn ưu tiên lựa chọn hơn cả.

4. Thân hình chữ nhật

Cuối cùng là dáng người hình chữ nhật có đặc điểm là phần vai và hông khá cân đối, song vòng eo lại không được mấy thon gọn. Do đó, lựa chọn kiểu trang phục sao cho che được vòng eo to sẽ là giải pháp chủ yếu cho cơ thể này. Với những mẹo điển hình như kiểu váy có đường nhấn eo hay mảnh vải ghép màu đen ở hai bên hông đều giúp cho vòng hai trông thon gọn hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn trang phục có phần từ hông trở xuống xòe phồng để có vòng eo nhỏ hơn so với tổng thể như chân váy chữ A, váy xòe, váy xếp li hay áo peplum,...

