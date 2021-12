Khánh My mặc váy lưới khoe đường cong tuyệt mỹ

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 10:20 AM (GMT+7)

"Phú bà có tòa nhà mang tên mình ở Sài thành" diện chiếc váy giãn, tôn vòng 3 "trái đào" cùng võng lưng ong quyến rũ.

Khánh My là nữ người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến nhờ body bốc lửa cùng số đo 3 vòng lý tưởng, đặc biệt là vòng 3 hơn 1 mét. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu khối tài sản "khủng", đặc biệt, cô đã xây hẳn một tòa nhà mang tên mình ở TP.HCM.

Mới đây, Khánh My thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy len, ôm sát cơ thể, khoe khéo võng lưng ong quyến rũ cùng vòng 3 đầy đặn. Đây cũng là bộ phận cơ thể khiến cô tự tin nhất. Khánh My từng chia sẻ: "Vòng 3 là vòng sexy và đẹp nhất của phụ nữ chứ không phải vòng 1 thế nên chỉ to thôi chưa phải là đẹp, to và phải săn chắc".

"Phú bà" Khánh My diện chiếc váy len, chất liệu co giãn, khoe khéo vòng 3 "trái đào" cùng võng lưng ong quyến rũ.

Tuy nhiên, kiểu váy này có chất liệu co giãn, lại mỏng manh nên để tránh mắc sự cố về trang phục, Khánh My chú trọng đến việc kết hợp nội y sao cho phù hợp, chẳng hạn như sử dụng quần lót chữ T tone sur tone với váy và miếng dán ngực màu nude. Bên cạnh đó, cô còn lựa chọn kiểu dáng không quá rộng, cũng không quá bó sát cơ thể. Vì nếu khoảng hở phía sau lưng không vừa vặn sẽ khiến người mặc bị phô trương da thịt lộ liễu hoặc vô tình để lộ miếng dán ngực. Đây cũng là một trong những lỗi cơ bản của các chị em khi diện váy hở lưng.

Trước đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen khi diện váy hở lưng, chất liệu ánh kim.

Trước đó, Khánh My cũng từng ghi điểm khi diện một thiết kế ánh kim, khoét lưng sâu hun hút, được lấy cảm hứng từ đồ ngủ, phô dáng đẹp mỹ mãn. Balenciaga từng nói: "Tao nhã chính là sự tinh giản", nên đa phần Khánh My thường lựa chọn kiểu váy tôn dáng, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Để giúp tổng thể thêm phần sang trọng, cô cũng không tham sử dụng quá nhiều phụ kiện mà chỉ tập trung vào layout make - up tông trầm, tập trung chủ yếu vào vùng mắt, môi và làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt.

Để mặc đẹp kiểu váy này không phải là điều dễ dàng. Độ vừa vặn của khoảng hở cũng quan trọng kém, nhất là đối với váy len, vì nếu không tinh tế, các cô gái sẽ khiến người đối diện ngượng ngùng bởi lối khoe dáng quá đà, làm mất đi nét thanh lịch vốn có.

Những chiếc váy/áo hở lưng luôn được nhiều người đẹp ưu ái và được nhắc đến như một minh chứng cho sự quyến rũ pha trộn nét táo bạo, dành riêng cho các cô gái hiện đại theo đuổi trường phái thời trang gợi cảm mà vẫn tinh tế.

Với sự biến hóa đa dạng về màu sắc, phong phú về kiểu dáng, váy hở lưng mang tính ứng dụng cao phù hợp cả khi đi dự tiệc trang trọng lẫn đi chơi, hẹn hò.

Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-mac-vay-luoi-khoe-duong-cong-tuyet-my-50202151210194639.htmNguồn: http://danviet.vn/khanh-my-mac-vay-luoi-khoe-duong-cong-tuyet-my-50202151210194639.htm