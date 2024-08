Hơn 100 mẫu nhí khoe sắc trong show Vietnam Iconic Runway

Show thời trang Vietnam Iconic Runway diễn ra tại Cao Bằng quy tụ Á hậu Hương Ly, Hoa khôi Vũ Thu Trà My và hơn 100 người mẫu nhí cùng tham gia trình diễn.

Show diễn đầu tiên trong chuỗi sự kiện được tổ chức tại Cao Bằng, với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Á hậu Hương Ly; Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My, Đại sứ thương hiệu 9 Fashion - Model kid Vũ Tuệ Lâm, Đại sứ Văn hoá - Model Kid Nguyễn Nhật Hạ và 100 người mẫu nhí tham gia trình diễn.

Chia sẻ về show diễn lần này, bà Đinh Phương Anh – Tổng đạo diễn, Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Vietnam Iconic Runway là một chuỗi các chương trình thời trang trẻ em tại các tỉnh thành của Việt Nam, là hành trình để biến ước mơ biểu diễn thời trang, trở thành mẫu nhí của các em thành hiện thực.

Sân khấu Cao Bằng có tạo hình một cánh cổng để các người mẫu nhí bước ra, tượng trưng cho cánh cổng của ước mơ, đam mê, khát vọng của các bạn nhỏ. Khi bước qua cánh cổng đó, các em sẽ thể hiện hết bản lĩnh, tài năng của mình để bước đi trên sàn diễn, tự tin tỏa sáng là chính bản thân mình”.

Bật mí về những khó khăn trong quá trình thực hiện show diễn, Tổng đạo diễn nói: “Cao Bằng là một tỉnh rất xa Hà Nội. Vietnam Iconic Runway mùa đầu tiên diễn ra vào tháng 8, là lúc thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ thường xuyên. Trong quá trình di chuyển lên Cao Bằng, ekip đã gặp phải kẹt đường do sạt lở đồi núi. Đó vừa là khó khăn, nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ với ekip khi tổ chức show diễn tại đây”.

Là khách mời đặc biệt tại chương trình, Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly xuất hiện vơi vai trò Vedette của show diễn, tạo ra cái kết bùng nổ cho Vietnam Iconic Runway.

Trên sàn catwalk, Hương Ly diện trang phục lộng lẫy trong BST White Light của NTK Ada Anh Trương. Với thiết kế bồng bềnh tượng trưng cho áng mây trên chân trời ước mơ của mỗi con người, Hương Ly chuyên nghiệp sải bước cùng Đại sứ thương hiệu 9 Fashion Show - Vũ Tuệ Lâm. Cả hai tạo nên màn trình diễn vô cùng ấn tượng, mãn nhãn thu hút mọi ánh nhìn.

Bên cạnh đó, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My là người mẫu mở màn của Vietnam Iconic Runway 2024. Quán quân International Fashion Runway 2024 diện bộ trang phục dân tộc Tày cách tân của NTK Phạm Gia Hưng, trong BST mang tên Hương sắc Cao Bằng.

Trà My chia sẻ: “Show diễn này có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại chính quê ngoại của Trà My, nơi ông bà ngoại và mẹ mình đã sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, ông bà My đã mất từ lâu nên mình chưa có dịp đặt chân đến đây.

Dù là lần đầu tiên đến với Cao Bằng, My đã thấy cảm giác thân thương, quen thuộc với những cảnh đẹp và con người nơi đây. Mình tự hào và hạnh phúc khi trở thành một phần của show diễn, và chắc chắn sẽ quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa trong những ngày không xa”.

Trà My tiết lộ, cô đã quen biết với ekip chương trình từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên chính thức hợp tác. Người đẹp nhận xét ekip làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp, tâm huyết trong từng khâu nhỏ nhất với mong muốn đem những giá trị văn hoá về con người, bản sắc vùng miền nói riêng cũng như văn hoá của đất nước nói chung đến với khán giả thông qua show diễn.

Đặc biệt tại show diễn, Trà My còn thể hiện ca khúc “Mời anh lên Cao Bằng quê em”, nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Trà My được hợp tác với NTK Phạm Gia Hưng. Người đẹp không chỉ yêu thích những thiết kế đầy sáng tạo hiện đại trên nền trang phục dân tộc mà còn ấn tượng với tính cách dễ gần, đầy năng lượng và sự nhiệt huyết của NTK Phạm Gia Hưng.

Vietnam Iconic Runway là chương trình người mẫu nhí hướng đến tạo ra một sân chơi dành cho những chiến binh thế hệ mới, thế hệ được sinh trong thời đại 5.0 tỏa sáng đa lĩnh vực và phát triển đam mê của bản thân. Chương trình được tổ chức bởi 9 Fashion show và Trang Blue Dance & Model, với mục tiêu giúp trẻ em Việt thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trước đám đông, phát triển những đam mê, cá tính của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tại show diễn, khán giả được chiêm ngưỡng các BST thời trang độc đáo, mang dấu ấn riêng của các NTK Nhật Thực, NTK Ada Anh Trương, NTK Phạm Trần Thu Hằng, NTK Yến Ngô, NTK THanh Thanh Nguyễn, NTK Phạm Gia Hưng cùng dàn mẫu nhí tài năng như Nhật Hạ, Vũ Tuệ Lâm, Bùi Thảo An, Đinh Gia Hân, Mai Trung Anh, Nguyễn Ngọc Diệp, Ma Quỳnh Trang… Vietnam Iconic Runway mang đến nhiều màn trình diễn mãn nhãn, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và giới mộ điệu.

