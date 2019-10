9 sai lầm khi chọn nội y khiến bạn diện đồ kém sang

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 14:57 PM (GMT+7)

Chọn áo ngực sai kích thước, không chú ý về chất liệu vải hay vóc dáng cơ thể là những lỗi mặc nội y nhiều chị em hay mắc.

1. Chọn sai chất liệu

Mặc mặc đồ lót ren khi diện quần bó sát hoặc áo cao cổ mỏng, sáng màu sẽ khiến hình dạng đồ lót hiện rõ sau lớp trang phục. Do đó, nếu bạn chọn những kiểu đồ bó sát hãy ưu tiên nội y được làm bằng chất liệu mịn, mỏng và không có đường may càng tốt.

2. Nội y quá bó

Chọn nội y quá bó không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu mà còn gây lỗi thời trang vì nó sẽ khiến cơ thể trông kém gọn gàng. Chưa kể, mặc nội y bó chặt không phù hợp kích thước cơ thể trên 6 tiếng sẽ gây gại cho sức khỏe, khiến máu khó lưu thông.

3. Chọn áo ngực quá to, nhỏ

Nhiều cô gái tin rằng một chiếc áo ngực to hoặc nhỏ hơn size thực tế của ngực có thể tạo hiệu ứng vòng 1 trông hấp dẫn. Nhưng dù áo ngực quá to hay quá nhỏ so với ngực đều khiến bạn khó chịu và có thể gây một số sự cố như nội y xộc xệch, khó thở…

4. Chọn đồ lót sai màu

Mặc áo ngực màu đen dưới lớp áo trắng từng là xu hướng phổ biến nhưng bây giờ nó đã không còn phù hợp. Nếu diện trang phục mỏng bạn nên chọn nội y tiệp với trang phục hoặc nội y màu da.

5. Không chú ý vào chất lượng nội y

Quần áo 100% cotton rất thoải mái và an toàn cho sức khỏe của bạn, nhưng chúng giãn và rách rất nhanh. Do đó, đồ nội y bằng 100% vải cotton không phải là lựa chọn tốt.

Đối với nội y, bạn nên chọn loại được làm từ 80% cotton và 20% elastane.

6. Quần lọt khe

Rất nhiều phụ nữ thích mặc quần lọt khe vì nó tiện lợi, không bị hằn đường may dưới lớp trang phục. Tuy nhiên, kiểu nội y này thường được làm bằng vải tổng hợp có thể gây kích ứng da nhạy cảm và gây ra sự phát triển của vi khuẩn ở “vùng tam giác”. Vì thế nên tránh mặc quần lọt khe hằng ngày.

7. Nội y lệch nhau

Việc chọn nội y lệch nhau là lỗi khá nhiều người mắc phải. Nếu bạn diện nội y đồng màu, được làm từ cùng 1 chất liệu thì sẽ giúp vẻ ngoài trở nên hài hòa, thanh lịch hơn.

8. Dùng nội y bằng lụa

Một sai lầm phổ biến khác mà nhiều phụ nữ mắc phải là mặc nội y bằng lụa. Chất liệu này thấm hút kém, không thông thoáng nên sẽ là môi trường phát triển lý tưởng của vi khuẩn. Do đó, chị em không nên dùng nội y bằng lụa.

9. Chọn nội y không phù hợp vóc dáng

Không chú ý về hình dạng cơ thể khi chọn nội y cũng là lỗi thường gặp. Nếu có hình dáng quả lê, các nàng nên diện quần lót to bản để định hình cơ thể. Khi sở hữu vóc dáng đồng hồ cát thì nên mặc quần lót cạp cao để đem lại cảm giác thoải mái.