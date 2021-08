10 chiếc váy cưới mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử thời trang

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 15:31 PM (GMT+7)

Những chiếc váy cưới kinh điển chưa bao giờ khiến người hâm mộ chán chúng.

Diana, Công nương xứ Wales

Đám cưới hoành tráng của Thái tử Charles và Diana diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 1981, được mệnh danh là "đám cưới của thế kỷ". Trong ngày đặc biệt này, phu nhân Diana đã chọn chiếc váy do David và Elizabeth Emanuel thiết kế. Được làm từ lụa ngà và ren cổ dài và được đính kết bằng hàng nghìn viên ngọc trai nhỏ, nó đã trở thành một trong những chiếc váy cưới tuyệt vời nhất mọi thời đại.

Kate Middleton

Một lễ cưới lộng lẫy khác trong hoàng gia Anh đã trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong vài năm trở lại đây. Kate khiến tất cả chúng ta choáng váng trong bộ váy cưới lộng lẫy do Alexander McQueen thiết kế. Chiếc váy hiện tượng của cô với một đoàn tàu dài và thanh lịch, mạng che mặt xinh đẹp với vương miện, và ren tinh xảo ngay lập tức trở thành đối tượng khao khát của hàng nghìn cô dâu trên toàn thế giới.

Grace Kelly

Grace Kelly đứng đầu danh sách những cô dâu sành điệu và thanh lịch nhất mọi thời đại theo khảo sát do tạp chí cưới Conde Nast Brides thực hiện. Mặc dù đám cưới của nữ diễn viên lộng lẫy Hollywood và Hoàng tử Monaco đã diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng chiếc váy cô dâu lộng lẫy và hình ảnh mang tính biểu tượng của Grace Kelly vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà thiết kế. Đây là một chiếc váy công chúa trong cổ tích có thật, được làm bằng lụa trắng ngà và ren tinh xảo được đính hàng ngàn viên ngọc trai.

Sarah Jessica Parker

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ nhớ đến bộ váy cưới lộng lẫy của Carrie Bradshaw, người dẫn chuyện hư cấu và là nhân vật chính của bộ phim sitcom, Sex and the City. Chiếc váy quyến rũ của cô, do Vivienne Westwood thiết kế, hiển nhiên nổi bật trong số những người khác với thiết kế độc đáo, thể hiện hoàn hảo phong cách và tính cách của nhân vật nữ chính.

Jacqueline Kennedy

Lễ cưới của Jackie và sau đó là Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ John F. Kennedy diễn ra tại Rhode Island vào năm 1953. Đệ nhất phu nhân tương lai của Hoa Kỳ trông hoàn toàn tuyệt đẹp trong chiếc váy cưới hơi lệch vai và một tấm mạng che mặt dài tuyệt đẹp.

Angelina Jolie

Một trong những cặp đôi đẹp nhất của Hollywood, Angelia Jolie và Brad Pitt đã kết hôn vào ngày 23 tháng 8 năm 2014, trong một buổi lễ riêng tư ở miền nam nước Pháp. Đó có lẽ là một trong những cuộc hôn nhân được mong đợi nhất trong thập kỷ qua. Chiếc váy cưới của Jolie thực sự là sự thể hiện sự sáng tạo của 6 người con của họ. Nữ diễn viên đã yêu cầu các nhà thiết kế của Atelier Versace phủ lên áo choàng cô dâu bằng lụa và mạng che mặt bằng hàng chục bức vẽ đầy màu sắc của các con họ. Đây là một trong những chiếc váy cưới mang tính biểu tượng và thanh lịch nhất trong lịch sử thời trang.

Marilyn Monroe

Biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng Marilyn Monroe mặc một chiếc váy bút chì màu nâu sẫm với cổ lông màu trắng trong đám cưới thứ hai của cô với huyền thoại bóng chày, Joe DiMaggio. Các nhà phê bình thời trang sẽ luôn nhớ đến chiếc váy cưới độc đáo và phong cách khác biệt này của "bom tóc vàng".

Kristen Stewart trong The Twilight Saga

Chiếc váy cưới của Bella Swan, nhân vật hư cấu của loạt phim Chạng vạng gây xúc động mạnh. Chiếc váy dài tay với chiếc váy dài thướt tha và có hàng cúc phía sau được thiết kế bởi Carolina Herrera. Giá trị ước tính của chiếc váy tuyệt vời này là 35.000 đô la, nhưng bạn có thể đặt hàng trực tuyến một bản sao của chiếc váy với mức giá phải chăng hơn là 800 đô la.

Renee Zellweger

Một chiếc váy cưới tuyệt đẹp khác được thiết kế bởi Carolina Herrera - lần này là cho Renee Zellweger, cô mặc trong ngày đặc biệt của mình năm 2005. Những người yêu thích phong cách tối giản đánh giá cao thiết kế thanh lịch và quây của chiếc váy.

Victoria Beckham

Victoria Beckham hiện là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và là biểu tượng phong cách, người đã tạo ra những chiếc áo cưới, cùng với những chiếc váy và phụ kiện tuyệt vời. Trong đám cưới của cô với ngôi sao bóng đá David Beckham diễn ra vào tháng 7 năm 1999, ở Ireland, Victoria mặc một chiếc váy màu sâm panh với hình một chiếc xe lửa dài 20 feet do Vera Wang thiết kế. Nhân tiện, Posh Spice gần đây đã tiết lộ rằng chiếc váy cưới của cô ấy vẫn đang được treo trong tủ quần áo của nữ thiết kế.

